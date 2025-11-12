Madrid acoge la primera edición de los Premios Empresariales

Los Premios Empresariales celebraron la pasada semana su primera edición en una gala que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid. Con las pymes como protagonistas, estos galardones distinguieron el esfuerzo de modelos de negocio que integran la sostenibilidad en su estrategia corporativa y apuestan por la innovación como motor de progreso. Durante la ceremonia se otorgaron un total de dieciocho premios que abarcan desde el liderazgo hotelero y la innovación sostenible, hasta la excelencia en la formación profesional, pasando por, entre otras cuestiones, la prevención de los riesgos laborales o el compromiso con la salud.

Una celebración del talento

La velada comenzó con las palabras de bienvenida de Armando Huerta, director de El Periódico de España, que afirmó que «estos premios constituyen un reconocimiento público al esfuerzo, al talento y a la ejemplaridad de empresas y entidades que, con su labor y su trayectoria, contribuyen al desarrollo desde el firme compromiso con los ciudadanos a los que sirven». Huerta puso énfasis en la importancia de la digitalización «como palanca de competitividad» y en «la colaboración público-privada como cauce apropiado para avanzar en los grandes desafíos empresariales que afrontamos en la actualidad». El director también subrayó que «ellos son una magnífica muestra del vigor y la determinación con que, desde el trabajo diario, se puede contribuir al bien común y a la prosperidad». «Su ejemplo nos invita a seguir luchando por hacer de este país un lugar aún mejor para vivir, trabajar y soñar», concluyó.

Por su parte, Óscar Romera, coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, arrancó su discurso diciendo que «cuando uno recorre Madrid se da cuenta de que el pulso de la ciudad no late en los centros de decisión donde se anuncian las grandes cifras macroeconómicas, sino en los talleres, en los comercios de barrio, en los pequeños despachos».

Y es que «Madrid respira gracias a las pequeñas y medianas empresas, a sus autónomos, a las familias que invierten su capital, su tiempo y su talento para crear valor», prosiguió. Romera incidió en que «hablamos de personas que quieren transformar una idea en trabajo, una oportunidad de empleo o un esfuerzo en comunidad» y recordó que «las pymes siguen recordándonos que el progreso auténtico se construye desde la base con responsabilidad, libertad y compromiso ético». Asimismo, recalcó que «la pyme es, en suma, el espacio donde la libertad individual se encuentra con la responsabilidad colectiva y es la expresión más real de lo que somos como sociedad». En otro orden de cosas, Romera advirtió que «no hay sostenibilidad sin pequeñas ni medianas empresas sostenibles, no hay innovación sin emprendedores que se atrevan a asumir el riesgo y no habrá cohesión social sin una clase media fuerte».

La voz europea

Seguidamente, Beatriz Alvargonzález, consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España, apuntó que las pymes «representan el 91% del tejido empresarial español y también el 90% del tejido empresarial europeo» y las calificó como «nuestro motor económico».

Explicó que «son talleres, comercios, cooperativas, startups y empresas familiares que sostienen la economía y la hacen avanzar», y que «las transformaciones verde y digital más que grandes retos deben ser grandes oportunidades». «El futuro no se espera, se construye con colaboración y determinación», apostilló. Alvargonzález destacó que «Europa y España son una gran fuente de talento y debemos trabajar para que se queden nuestras empresas en Europa, de ello depende nuestro futuro empresarial y nuestro potencial innovador».

Inspiración y liderazgo

Yeray Carretero, socio de Thinking Heads, puso el foco en la perseverancia, la constancia y la flexibilidad: «La realidad nunca es una línea recta, sino que hay muchas curvas».

«Todos vosotros —apuntó refiriéndose a los premiados— tenéis un objetivo claro, habéis planteado una estrategia y sabéis lo complicado que es muchas veces implementar estrategias y llegar al final».

Por último, Carretero subrayó que el objetivo de todas las empresas es que «el cliente nos quiera y nos elija a nosotros» y que eso «lo garantiza la sinceridad y la emoción».

Entrega de galardones

Refracta recibió el Premio a la Expansión Internacional en Productos Innovadores para el Sector Cementero , por su desarrollo innovador, especialización y compromiso.

recibió el , por su desarrollo innovador, especialización y compromiso. El galardón fue entregado por Mariano Martínez Cepa , vicepresidente de la Fundación para la Economía Circular , a Pedro Fajardo , presidente de Refracta.

, vicepresidente de la , a , presidente de Refracta. MarSense Hotels & Homes obtuvo el Premio al Liderazgo Hotelero y Socialmente Responsable en Baleares , por su compromiso con un modelo turístico sostenible y respetuoso con el entorno.

obtuvo el , por su compromiso con un modelo turístico sostenible y respetuoso con el entorno. Accio Preventiva , Premio a la Empresa Líder en Prevención de Riesgos Laborales , por su compromiso con la seguridad y la salud laboral.

, , por su compromiso con la seguridad y la salud laboral. Rettenmaier Ibérica , Premio al Compromiso con la Innovación Sostenible , por promover la filosofía «piensa global, produce local y consume local».

, , por promover la filosofía «piensa global, produce local y consume local». Loubad Centre de Cardiología , Premio al Mejor Centro de Cardiología 2025 , por su excelencia clínica e innovación tecnológica. El doctor Akram Loubad destacó la importancia de «la empatía con el paciente» y afirmó que «sanan más las palabras que muchos medicamentos».

, , por su excelencia clínica e innovación tecnológica. El doctor destacó la importancia de «la empatía con el paciente» y afirmó que «sanan más las palabras que muchos medicamentos». Formación Universitaria , Premio a la Excelencia en Formación Profesional y para el Empleo .

, . Tejidos Rebés , Premio a la Innovación Sostenible y Excelencia en Producción Textil , una empresa familiar con casi 150 años de trayectoria. «Llevamos casi 150 años tejiendo, no solo tela, sino una forma de entender la industria, basada en el respeto por el oficio, las personas y el entorno», expresó su director general, Andrés Castelltort Obradors .

, , una empresa familiar con casi 150 años de trayectoria. «Llevamos casi 150 años tejiendo, no solo tela, sino una forma de entender la industria, basada en el respeto por el oficio, las personas y el entorno», expresó su director general, . MGC Mutua , Premio Compromiso con el Cuidado de la Salud como Mejor Aseguradora 2025 , por su modelo de atención centrado en las personas. «En MGC Mutua seguimos apostando por ese cuidado de las personas, introduciendo tecnologías, pero poniendo siempre primero a las personas», subrayó su director general, Xavier Plana Marcos .

, , por su modelo de atención centrado en las personas. «En MGC Mutua seguimos apostando por ese cuidado de las personas, introduciendo tecnologías, pero poniendo siempre primero a las personas», subrayó su director general, . Transmed , Premio al Liderazgo por sus Servicios de Ferry Innovadores y Sostenibles , por su apuesta por la movilidad marítima responsable. Su CEO, Ettore Morace , destacó que han invertido «más de 5.000 millones en barcos más eficientes».

, , por su apuesta por la movilidad marítima responsable. Su CEO, , destacó que han invertido «más de 5.000 millones en barcos más eficientes». Casa Mas , Premio a la Trayectoria de Calidad Artesanal e Innovación en Platos Preparados Frescos , por sus propuestas frescas y honestas.

, , por sus propuestas frescas y honestas. Alimia Shipyards Group-Astican , Premio a la Innovación y Calidad en el Sistema de Gestión como Líder en el Sector Naval , por integrar tecnología, sostenibilidad y eficiencia.

, , por integrar tecnología, sostenibilidad y eficiencia. Adamed Laboratorios , Premio a la Innovación, Excelencia y Compromiso Social en la Industria Farmacéutica , cuyo director general, Bernardo de Rafael Töpfer , defendió que «la empatía es el futuro para el bienestar social».

, , cuyo director general, , defendió que «la empatía es el futuro para el bienestar social». Algemica , Premio Innovación en Suplementación Evolutiva , por su enfoque integrador y formulaciones científicamente probadas.

, , por su enfoque integrador y formulaciones científicamente probadas. MIT School , Premio Proyecto Educativo Innovador como Mejor Centro Bilingüe de Andalucía , por su modelo pedagógico avanzado.

, , por su modelo pedagógico avanzado. Vilarta , Premio a la Excelencia y Compromiso con el Bienestar Animal en Servicios Ganaderos , por su modelo de producción responsable.

, , por su modelo de producción responsable. Grupo Samar , Premio a la Excelencia en el Sector del Transporte de Viajeros , por su vocación de servicio y compromiso con la movilidad sostenible.

, , por su vocación de servicio y compromiso con la movilidad sostenible. Medisalud TV , Premio al Compromiso con la Salud y el Bienestar , por su labor divulgativa y comunicación humana y transformadora.

, , por su labor divulgativa y comunicación humana y transformadora. Patatas Bonet, Premio a la Trayectoria y Calidad del Proceso Productivo, por su gestión ejemplar en el sector alimentario.

La organización

El evento estuvo organizado por Guía de Prensa, y contó con la Escuela de Organización Industrial (EOI) como partner académico, y con Prensa Ibérica y ‘activos’ como medios de comunicación colaboradores.

También dieron impulso a estos premios Ametic, Auren, InBusiness 5.0, Informa y Thinking Heads.