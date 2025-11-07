Alberto Meneses, gana el Premio Kindle Storyteller 2025 de Amazon: así es cómo la autopublicación abre las puertas a los autores y sus relatos

Escribir un libro no es un deseo nuevo, pero sí uno de esos propósitos vitales que sigue rondando la cabeza de muchos y no se atreven a materializarlo. No en vano, hoy en día muchas historias siguen quedándose en el fondo de un cajón. Sin embargo, ya sea por pasión, por la necesidad de compartir su mundo interior o por cumplir ese sueño largamente postergado, cada vez más personas se lanzan a la aventura de autopublicar.

Los tiempos han cambiado. Y, con ello, las oportunidades. Lo que antes parecía un desafío hoy está al alcance de un clic. Un ejemplo de ello es Alberto Meneses, que, con su obra El Ocaso de la verdad, se ha alzado con el Premio Kindle Storyteller 2025, dotado con 10.000 euros que y que incluye también la oportunidad de producir un audiolibro a través de Amazon Audible.

El Premio Kindle Storyteller, que celebra este 2025 su duodécima edición, tiene como objetivo promover la creación literaria en español, así como incentivar la publicación de autores noveles a través de Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta de autopublicación de Amazon, que permite a los escritores poner sus libros, tanto en formato digital como impreso, a disposición de los lectores, conservando el control editorial, los derechos de autor y recibiendo hasta el 70% de los ingresos generados por sus ventas.

Esta iniciativa representa además el compromiso de Amazon con los autores independientes y con toda la cadena de valor del libro. Desde su primera edición en 2014, el Premio Kindle Storyteller se ha consolidado como el certamen de referencia para autores que autopublican en KDP. Esto repercute en la participación en el premio: este año, más de 7.000 autores han participado en el certamen, demostrando el enorme talento que existe entre los autores hispanohablantes. Las cuatro finalistas: La noche de la tormenta, de Adolfo Rodríguez; Novio a la fuga, de Anny Peterson; Asesinato en espejo de Federico Axat; y El color de la verdad', de Rosa Boliart y la ganadora El ocaso de la verdad, de Alberto Meneses, son el mejor ejemplo de esta riqueza creativa.

Todas las obras, incluyendo el título ganador y los finalistas, están disponibles en la Tienda Kindle y pueden disfrutarse tanto en formato físico como digital en cualquier dispositivo con la aplicación gratuita Kindle. Además, los usuarios de Kindle Unlimited, la suscripción de lectura digital que permite acceder a millones de títulos y una selección de revistas en cualquier dispositivo, tienen acceso ilimitado a estas obras.

'El ocaso de la verdad', la obra de Alberto Meneses, ganadora del Premio Kindle Storyteller 2025

El jurado, compuesto por Alberto Saavedra, Responsable del Área de libros de Amazon en España; Arantxa Zunzunegui, Productora de Contenido Original de Audible en España; Luis David Pérez, ganador del Premio Literario Kindle Storyteller 2024 y los autores Fernando Gamboa, finalista de la primera edición del certamen en 2014, y Lorena Franco, finalista en 2016 y 2022; fue el encargado de seleccionar el título ganador entre las cinco obras finalistas, que abarcan diversos géneros: desde thrillers y novela histórica hasta comedia romántica

"Quiero dar las gracias al jurado y a Amazon KDP, por darnos esperanza a muchos escritores y por hacer realidad nuestro sueño. Yo era un escritor que soñaba con que mis libros llegasen a muchos lectores y eso sucedió gracias a Amazon. Nunca dejes una novela guardada en un cajón, tenemos la suerte de que Amazon KDP nos permite llegar a miles de lectores con lo cual nunca tengáis miedo a publicarla así que viva la literatura y viva la autopublicación", aseguró Alberto Meneses durante la ceremonia de entrega del premio, celebrada en el marco del evento “Escritores imparables” organizado por Triunfa con tu Libro.

Alberto Meneses empezó a escribir a los 15 años y convirtió su gran afición en realidad en 2011. Tras una trayectoria marcada por el thriller policiaco, presenta El ocaso de la verdad, la sexta y última entrega de la saga de Verónica Cuevas, concebida para ofrecerle un cierre épico y emocionante a la altura del personaje. Ambientada en Madrid y en lugares como el pueblo abandonado de El Alamín, la novela combina misterio, tensión y giros inesperados en una historia que atrapa hasta la última página.

Kindle Direct Publishing: la herramienta de Amazon para iniciarte en el mundo de la autopublicación

KDP ha transformado por completo la manera de publicar haciendo más fácil el acceso a la publicación literaria. Ahora, cualquier escritor puede subir su manuscrito, diseño de portada y contraportada, establecer el precio, elegir el formato que desee -digital o impreso- y hacerlo de manera gratuita y sencilla manteniendo el control total de su obra.

Este cambio de paradigma ha abierto la puerta a que cada vez más autores noveles den el paso, aunque no solo ellos, así lo confirma Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP para España: "La autopublicación es una oportunidad para todas las voces literarias, desde autores ya consagrados hasta aquellos que están dando sus primeros pasos en la escritura".

Y es que según el estudio Hábitos de Lectura, Escritura y Consumo de Nuevos Formatos Digitales en España, presentado por Amazon y realizado por Ipsos en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, el 61% de los encuestados considera que la autopublicación ha democratizado el acceso a la publicación literaria, y el 32 % elegiría autopublicarse.

Así, KDP se ha convertido en una de las opciones preferidas por los autores, el 78% de quienes lo conocen afirma que es una herramienta que permite a los escritores darse a conocer, mientras que un 66 % asegura además haber descubierto a nuevos autores gracias a ella.