Así confirma Huawei su apuesta por una Europa más sostenible e inteligente

Madrid ha sido el escenario de la décima edición de ‘Huawei Connect Europe’, un encuentro que ya se ha consolidado como referencia para expertos, instituciones y líderes empresariales. Bajo el lema 'All Intelligence, Greener Europe', la compañía reunió a más de 3.000 invitados entre el 29 y el 30 de octubre en el IFEMA Palacio Municipal para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la sostenibilidad están marcando el ritmo de la Europa del presente y del futuro.

Más allá de las más de 30 ponencias, la exposición de productos innovadores, las soluciones sectoriales y los casos de éxito de proyectos emblemáticos, el evento se ha convertido en un espacio de debate y colaboración. Representantes de sectores como la energía, las telecomunicaciones, la sanidad o la cultura han compartido sus visiones sobre el papel de la tecnología en la transformación del continente. Entre los asistentes han destacado figuras como Matías González Martín, Secretario general de Telecomunicaciones del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública; Ultan Mulligan, Director de Estrategia de ETSI; Armin de Greiff, Director de Informática del Hospital Universitario de Essen; Sebastiaan Moesman, Director de Estrategia de Azerion; Pablo Pirles, Director General de Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, Cofundador de Wattkraft Solar GmbH; y Jing Fang, de la Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa.

Crecimiento de Europa gracias a la inteligencia artificial

En la intervención con la que se daba el pistoletazo de salida a este encuentro, David Wang, Director Ejecutivo del Consejo de Administración de Huawei, subrayó que la llegada de un mundo inteligente es más cercana de lo que imaginamos: "La inteligencia artificial, el 5G y la energía verde cambiarán la educación, la sanidad, las finanzas, la fabricación y todos los demás sectores".

Wang aportó un dato contundente: en solo cinco años, la inteligencia artificial generará un impacto económico global estimado en 22.300 millones de dólares. Una cifra que refleja la gran oportunidad que se abre para gobiernos, empresas y ciudadanos. Para el directivo, esta década será decisiva para la doble transformación digital y ecológica de Europa, y en ese proceso, Huawei quiere mantener un papel protagonista con un compromiso firme: "En Europa, para Europa".

Con su red de centros de I+D, laboratorios de innovación, fábricas y plataformas logísticas, la compañía está reforzando su apuesta por la localización y la colaboración con socios europeos, con el objetivo de acompañar a clientes y administraciones en su transición hacia modelos más sostenibles y digitales.

Los socios y la formación de talento

El impulso a la innovación tecnológica se complementa con un trabajo estratégico sobre el ecosistema de socios y la formación de talento. Durante esta cita en Madrid, Huawei anunció la evolución de su marco de colaboración con partners locales mediante la solución SHAPE 2.0, que busca mejorar la cooperación y ofrecer a los distribuidores más recursos para responder a las necesidades de los clientes.

En paralelo, la compañía ha reforzado su apuesta por el talento digital en Europa. A través de programas como las Academias TIC de Huawei, los laboratorios conjuntos con universidades o los itinerarios de certificación, la empresa fomenta el desarrollo de competencias digitales, al tiempo que impulsa la empleabilidad en sectores estratégicos. La meta es clara: crear valor en las comunidades locales y preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más tecnológico.

Soluciones para empresas de todos los tamaños

El evento también sirvió para conocer de primera mano algunas de las novedades que Huawei está desarrollando en Europa. Leo Chen, Vicepresidente y Presidente de la Unidad de Ventas para Empresas, destacó el papel innovador de la compañía con un compromiso: "Apoyar la transformación digital e inteligente del continente mediante la inversión en innovación tecnológica, ecosistemas de socios y desarrollo del talento es nuestra prioridad. Juntos, podemos construir una Europa más inteligente y sostenible".

Chen presentó las soluciones HUAWEI eKit 4+10+N, una propuesta diseñada para facilitar la digitalización de las pymes. Se trata de un conjunto de herramientas que abordan cuatro escenarios clave: oficina inteligente, negocio inteligente, educación inteligente y sanidad inteligente. De este modo, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a infraestructuras y aplicaciones avanzadas que hasta hace pocos años parecían reservadas solo a grandes corporaciones.