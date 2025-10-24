Oportunidad inmobiliaria en Madrid: estupendo piso con dos terrazas a 34 km del centro por 180.000 euros

En el dinámico mercado inmobiliario, la búsqueda de un hogar que combine la comodidad con una ubicación estratégica puede parecer un desafío. Sin embargo, la solución podría encontrarse en El Pijorro, un piso encantador de 78 m² que se presenta como una oportunidad única para quienes buscan armonizar la vida urbana con el confort de un entorno bien provisto de servicios. Esta oferta presenta una gran oportunidad para quienes busquen una inversión segura en el mercado inmobiliario madrileño.

Cocina de piso en venta en Navalcarnero, Madrid / Tucasa.com

Situado en la localidad de Navalcarnero, en la prestigiosa Zona Suroeste de la Provincia de Madrid, este piso destaca por su proximidad a servicios esenciales y paradas de autobús, facilitando una conectividad sin igual que promete hacer de tus desplazamientos diarios una experiencia sencilla y eficiente. Rodeado de instituciones educativas y servicios como farmacias, este inmueble se convierte en el refugio perfecto tanto para familias jóvenes como para parejas que valoren la accesibilidad a las comodidades urbanas sin renunciar a la tranquilidad.

En el corazón de este hogar, un salón independiente se erige como el espacio ideal para el relax personal y la socialización, ofreciendo un ambiente acogedor perfecto para disfrutar de momentos inolvidables. Sumado a esto, una cocina espaciosa, equipada con mobiliario de calidad, se presenta como el escenario perfecto para los apasionados de la gastronomía, permitiendo la creación de nuevas recetas en un ambiente que destila practicidad y elegancia.

El inmueble cuenta con dos dormitorios iluminados naturalmente, que invitan al descanso y la relajación tras un día ajetreado. El baño completo en su diseño asegura la funcionalidad y el confort que toda vivienda de calidad debe ofrecer. Las dos terrazas del piso, además, brindan espectaculares vistas y un ambiente al aire libre que enriquece la experiencia habitacional, siendo lugares ideales para disfrutar del clima templado de la zona.

Situado en la segunda planta de un edificio orientado al sur y al este, el piso garantiza una abundante entrada de luz natural a lo largo del día, lo cual no solo realza el bienestar, sino que también introduce elementos de sostenibilidad al reducir la dependencia de la iluminación artificial. Además, la presencia de armarios empotrados y el buen estado general de la vivienda subrayan una eficiencia de espacio y una cuidada atención al detalle que satisfará a los buscadores de un hogar funcional y moderno.

Representando a la propiedad, NC Gestion Inmobiliaria, ubicada en LIBERTAD 42 en Navalcarnero, Madrid se compromete a facilitar un proceso de compra fluido y asistido, asegurando que cada potencial propietario pueda encontrar en este piso el lugar ideal para desarrollar sus sueños y proyectos futuros.

En definitiva, este piso en El Pijorro no es solo una vivienda, sino una puerta abierta a un estilo de vida donde la metodología urbanística y el bienestar diario se encuentran de manera única y armónica.

