Exclusiva oportunidad en Huelva: piso con terraza, piscina y vistas al mar por 230.000 euros

El atractivo de una vivienda en las proximidades de la costa es innegable, y en este contexto, emergen dos opciones en Ayamonte que se consolidan como joyas inmobiliarias en la región. Las ofertas, estratégicamente ubicadas en la Costa de la Luz, ofrecen no solo propiedades, sino estilos de vida impregnados de tranquilidad y diversas actividades recreativas. Exploremos a fondo estas oportunidades únicas, cada una la representación de una experiencia costera incomparable.

Apartamento con piscina y acceso directo al mar en Ayamonte, Huelva por 230.000 euros

Salón de piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte, Huelva / Tucasa.com

Ubicado en la idílica región de Punta del Moral, este apartamento de dos dormitorios redefine la experiencia de vida frente al mar. Consta de espaciosos armarios empotrados y una cocina equipada que se conecta armoniosamente con el salón comedor, extendiéndose hacia una terraza con vistas excepcionales. La orientación oeste del inmueble asegura unas puestas de sol inolvidables.

La propiedad está engalanada con instalaciones modernas, tales como calefacción individual y aire acondicionado, asegurando el confort durante todo el año. La excelencia no solo se encuentra en su diseño interior, sino también en sus lujosas áreas comunes. La residencia ofrece una piscina privada y el beneficio de un acceso directo al paseo marítimo, facilitando la llegada a serenas playas de arena blanca.

El posicionamiento estratégico de la propiedad permite una conexión fluida con instalaciones de renombre como el puerto deportivo de Isla Canela, famoso por sus actividades de náutica y kitesurf, ideal para los entusiastas del deporte acuático. Asimismo, se hallan cercanos enclave sociocultural como Ayamonte, un pueblo andaluz que fusiona gastronomía de calidad con rico legado artístico.

Piso amplio con piscina y próximo al campo de golf en Ayamonte, Huelva por 273.000 euros

Dormitorio de piso con piscina en Punta del Moral, Ayamonte, Huelva / Tucasa.com

Este apartamento contemporáneo en Punta del Moral expone una composición de dos amplios dormitorios con armarios empotrados que maximizan el espacio, y añade una gran terraza que representa el escenario perfecto para el reposo y la contemplación del paisaje. El salón comedor y la cocina equipada se combinan para ofrecer un entorno práctico y elegante, realzado por diseño con materiales duraderos como aluminio en las contraventanas que garantizan estética y funcionalidad.

Arquitectónicamente planificado para la elegancia y eficiencia, la residencia cuenta con doble acristalamiento y un elegante vestíbulo con ascensor. Un espacio de estacionamiento numerado y un valioso trastero proveen almacenamiento adicional, haciendo de esta propiedad una opción ideal para los que buscan confort total en la playa.

El entorno comunitario expone jardines y una piscina comunitaria como oasis personal para los residentes. La propiedad, situada en una ubicación ideal con proximidad a reconocidos campos de golf, aúna serenidad y oportunidad para el ocio sofisticado.

Ambas propiedades, reflejo de la integración de elementos costeros con confort moderno, ofrecen un potencial significativo para los inversores que desean un lugar que ofrezca más que solo un refugio, también un estilo de vida sano en contacto con el espectacular entorno natural que el sur de España ofrece. La oportunidad de inversión es acentuada aún más por la ausencia de comisión de compra, haciendo de estos apartamentos una apuesta atractiva para propietarios e inversores.

La convergencia de atributos exclusivos, ubicación privilegiada y la garantía de calidad de SOLMARES GESTIÓN INMOBILIARIA hace de estas residencias algo más que una simple opción de vivienda, sino un estilo de vida costero por descubrir.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.