TSD Technology & Security Developments: "Fabricamos vehículos de defensa para el mundo sin perder la esencia familiar"

TSD Technology & Security Developments celebra su 25 aniversario como empresa familiar referente en el sector de defensa y seguridad. Desde su sede en Herencia (Ciudad Real), ha consolidado una presencia internacional gracias a la innovación tecnológica, el compromiso con la sostenibilidad y la gestión cercana de una compañía que afronta ahora una nueva etapa con la incorporación de la segunda generación. Conversamos con Antonio Ramírez González-Ortega (A.R.), presidente Grupo TSD, Antonio Ramírez Gallego (A.R.G.), director Desarrollo de Negocio, y con Carlos Ramírez Gallego (C.R.G), director de Proyectos.

¿Qué balance hacéis de estos 25 años de trayectoria en el sector de defensa y seguridad?

AR: El balance es muy positivo. En estos 25 años hemos pasado de ser una pequeña empresa familiar con mucha ilusión, a convertirnos en un referente nacional e internacional en la fabricación de vehículos para defensa y seguridad. Nuestro crecimiento ha sido siempre sostenido, apostando por la calidad, la cercanía con el cliente y una mejora continua. Hemos superado retos complejos, nos hemos adaptado a las necesidades de un sector muy exigente y hoy seguimos creciendo con una identidad clara y una visión de futuro consolidada.

¿Cuáles son los principales proyectos en los que estáis trabajando actualmente?

CRG: En estos momentos estamos involucrados en diversos proyectos a nivel internacional, colaborando activamente con fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de distintos países, incluidos varios ejércitos miembros de la OTAN, de los que somos proveedores homologados.

Uno de los desarrollos más destacados es nuestro vehículo táctico IBERO, que actualmente se encuentra en fase de integración con configuraciones avanzadas de seguridad y protección para entornos operativos complejos. Este modelo, de diseño y fabricación propia, está adaptado para cumplir con los estándares más exigentes a nivel internacional.

Paralelamente, estamos trabajando en soluciones logísticas a medida, incluyendo camiones especializados para misiones OTAN, diseñados para facilitar el transporte seguro y eficiente en escenarios críticos. Estos proyectos refuerzan nuestra capacidad para ofrecer vehículos de alta fiabilidad, modularidad y adaptabilidad, tanto en misiones tácticas como en operaciones de apoyo logístico.

¿Cómo integráis la innovación y la sostenibilidad en vuestra actividad?

ARG: La innovación es uno de nuestros pilares fundamentales. Está presente en todas las fases: desde el diseño del producto hasta los procesos industriales, pasando por la mejora continua de materiales, electrónica y capacidades tácticas. Un buen ejemplo de ello es la cabina blindada intercambiable desarrollada para nuestros vehículos: una solución que permite utilizar la cabina convencional del camión en operaciones del día a día, y sustituirla rápidamente por una cabina blindada cuando el entorno operativo lo requiere. Es una propuesta práctica, sostenible y novedosa, que maximiza la polivalencia del vehículo y optimiza los recursos tanto operativos como logísticos.

En sostenibilidad, hemos implementado medidas concretas: utilizamos energías renovables en nuestras instalaciones, trabajamos con proveedores locales para reducir nuestra huella de carbono, y diseñamos nuestros vehículos pensando en la eficiencia a lo largo de su ciclo de vida. Además, estar ubicados en Herencia (Ciudad Real) refuerza nuestro compromiso con el desarrollo rural y la generación de empleo cualificado en un entorno alejado de las grandes urbes industriales, demostrando que es posible hacer industria avanzada en un entorno rural.

¿De qué manera estáis abordando el relevo generacional en la empresa familiar?

AR: Con mucha naturalidad y planificación. TSD ha sido siempre una empresa familiar, y desde hace años se viene trabajando para que la segunda generación asuma responsabilidades estratégicas. Hemos priorizado la formación, el conocimiento profundo del negocio y, sobre todo, la transmisión de valores como la cercanía, la honestidad y el compromiso con el cliente y el equipo.

ARG: El relevo significa evolución. Nuestra generación aporta nuevas competencias en digitalización, sostenibilidad, gestión internacional… pero siempre desde la admiración a lo que se ha construido. Estamos orgullosos de mantener la esencia familiar, pero con una visión global y moderna.

¿Cuáles fueron los principales retos que afrontasteis en los inicios de la empresa y cuáles anticipáis para la nueva generación?

AR: En los inicios, el reto fue abrirse camino en un sector dominado por grandes fabricantes y demostrar que una empresa familiar podía ofrecer soluciones competitivas, fiables y personalizadas. También fue un desafío industrializar en una zona rural, con menos infraestructuras y recursos, pero al mismo tiempo eso nos hizo más resilientes y comprometidos con el entorno.

CR: De cara al futuro, los retos pasan por la adaptación constante: nuevas normativas medioambientales, digitalización, ciberseguridad, competencia global… Pero también vemos oportunidades. La industria europea de defensa está apostando por la autonomía tecnológica y la colaboración con pymes innovadoras como la nuestra, y ahí tenemos mucho que aportar.

¿Qué oportunidades veis en el momento actual que vive el sector?

ARG: El momento actual es muy dinámico. La situación geopolítica ha hecho que Europa se replantee la importancia de contar con una base industrial sólida y autónoma en defensa. Eso abre oportunidades para empresas como TSD, con capacidad de respuesta, experiencia y una fuerte apuesta por la innovación nacional.

También vemos una creciente demanda de vehículos más versátiles, modulares y sostenibles. En ese contexto, nuestro vehículo IBERO nos permite ofrecer una alternativa de alto valor añadido, diseñada y fabricado en España, con tecnología propia y adaptabilidad a múltiples misiones.