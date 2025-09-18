Oportunidad de empleo en Madrid: Más de 200 vacantes, buena remuneración + bono de bienvenida

En el dinámico y competitivo mundo laboral actual, encontrar la oportunidad de empleo adecuada puede marcar una gran diferencia en la carrera de un profesional. A continuación, se presentan varias ofertas de empleo destacadas que podrían ser la próxima parada en el camino hacia el éxito para muchas personas. Desde el área de seguros hasta el sector de la moda, estas posiciones ofrecen una diversidad de roles y responsabilidades en la vibrante ciudad de Madrid.

Aquí puedes ver todas las Ofertas de empleo en Madrid

Teleoperador/a venta a cartera - Area Seguros

Adecco, líder en soluciones de recursos humanos, está facilitando una oferta de empleo para aquellos interesados en trabajar como teleoperador/a en el área de seguros. Esta posición se ofrece en colaboración con Majorel, un prestigioso contact center situado en una ubicación accesible para los residentes de Madrid, específicamente cerca del metro El Carmen. Este rol es ideal para personas con experiencia en atención al cliente telefónica que deseen desarrollar su carrera en una empresa líder del sector bancario.

El teleoperador/a será responsable de la emisión de llamadas a clientes del banco, asesorando y comercializando seguros en diversas áreas como Auto, Salud y Hogar. Adecco ofrece una jornada laboral completa, con varias opciones horarias para adaptarse a las necesidades de los empleados. Los candidatos seleccionados recibirán un salario de 7,94 euros brutos por hora y tendrán la posibilidad de prórroga al finalizar un contrato temporal. Además, se proporcionará una formación inicial online durante 12 días, que será tanto selectiva como remunerada.

Para inscribirse y más información en Oferta de Teleoperador/a venta a cartera - Area Seguros en Madrid.

Dependientes/as Turnos nocturno (Gran Vía)

Para aquellos con una pasión por el sector de la moda, Adecco tiene una atractiva oportunidad trabajando como dependientes/as en turno nocturno en una prominente firma del sector moda, situada en el centro de Madrid, en la icónica Gran Vía. Este puesto es perfecto para quienes desean integrarse en una empresa de gran prestigio y contribuir al éxito de una marca reconocida mundialmente.

Las principales funciones incluyen la reposición de mercancía, alarmado y perchado de prendas. Los candidatos deben contar con disponibilidad para trabajar en un horario nocturno que comprende desde medianoche hasta las 8 de la mañana. Se requiere disponibilidad para trabajar durante toda la semana, incluidos festivos.

Para inscribirse y más información en Oferta de DEPENDIENTES/AS TURNO NOCTURNO en Madrid Gran Vía.

Dependientes/as (Gran Vía)

Similar a la oferta anterior, Adecco también busca candidatos para ocupar el cargo de dependientes/as durante el horario diurno en la misma destacada localización. Las responsabilidades de este rol se extienden desde la reposición y gestión de probadores, hasta el asesoramiento al cliente y funciones de caja, garantizando una experiencia excepcional para todos los visitantes.

Los interesados deben tener la capacidad de trabajar de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y mostrarse flexibles en términos de disponibilidad, puesto que el trabajo se desarrolla de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Un perfil valioso incluiría experiencia previa en atención al cliente y estar orientado al trabajo en equipo.

Para inscribirse y más información en Oferta de DEPENDIENTES/AS en Madrid Gran Vía.

Customer Service Expert (m/w/d)

Con sede en Madrid, GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA presenta una oportunidad laboral para un puesto de Customer Service Expert, ideal para aquellos interesados en el sector de servicios y tecnología de la información. Este rol les ofrece a los profesionales la ocasión de ser el primer punto de contacto para los pasajeros, optimizando sus experiencias de viaje y asegurando que todo funcione sin contratiempos.

Este puesto destaca por su flexibilidad laboral, permitiendo a los candidatos elegir entre jornadas parciales o completas, y ofreciendo la opción de trabajo remoto. Los candidatos pueden esperar una atractiva remuneración y un bono de bienvenida, junto con un conjunto de beneficios adicionales. Para este rol, se requiere un excelente dominio de idiomas, valorando también la experiencia previa en ambientes de atención al cliente similares.

Gevekom es ampliamente reconocido como uno de los mejores empleadores, con un ambiente de trabajo que prioriza el equilibrio entre la vida laboral y personal. Para candidatos interesados en participar en una compañía dinámica y en constante crecimiento, esta es una oportunidad que no querrán perder.

Para inscribirse y más información en Oferta de CUSTOMER SERVICE EXPERT en Madrid.

En resumen, estas ofertas laborales no sólo ofrecen oportunidades profesionales en sectores diversos, sino que también brindan la posibilidad de crecimiento personal y desarrollo de nuevas habilidades. Las empresas involucradas destacan por su compromiso con el empleado, proporcionando entornos de trabajo dinámicos y flexibles, así como condiciones competitivas que buscan respetar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.