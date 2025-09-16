La promoción más exclusiva de Torrejón de Ardoz: viviendas con piscina y conexión directa con Madrid

En el corazón del Corredor del Henares, en la próspera localidad de Torrejón de Ardoz, se erige un moderno edificio residencial ubicado en calle Cancana 1, ofreciendo un paraíso de confort y estilo contemporáneo. Esta nueva promoción inmobiliaria se presenta como una solución habitable de vanguardia, destinada a satisfacer la diversidad de necesidades habitacionales de una población creciente y variada.

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Zonas comunes promoción de Obra Nueva en Torrejón de Ardoz , Madrid / Tucasa.com

Las viviendas, diseñadas meticulosamente, están disponibles en una amplia gama de tipologías que incluyen inmuebles de 1, 2 y 3 dormitorios, además de dúplex que destacan por su innovador disposición espacial. Esta flexibilidad ofrece la oportunidad a los residentes de encontrar una opción que se ajuste a su estilo de vida y necesidades familiares. El inmueble, a estrenar, brindan un espacio amplio y luminoso gracias a su diseño moderno y funcional.

Estancia promoción de obra nueva en Torrejón de Ardoz, Madrid / Tucasa.com

Una de las características más sobresalientes de este edificio es su ubicación estratégica. Situado a pocos minutos de la estación de Renfe Cercanías de Torrejón de Ardoz, asegura una conexión expedita con la ciudad de Madrid y otras zonas del Corredor del Henares. Esta proximidad a las redes de transporte público facilita los desplazamientos rápidos y cómodos, una ventaja invaluable para quienes valoran la eficiencia del tiempo en sus rutinas diarias. Además, la presencia de múltiples líneas de autobuses urbanos e interurbanos amplifica las opciones de movilidad, asegurando que cada rincón de la región sea fácilmente accesible.

Dormitorio promoción de Obra Nueva en Torrejón de Ardoz, Madrid / Tucasa.com

Un edificio con ubicación estratégica

El edificio no solo destaca por sus conexiones, sino también por su cercanía al vibrante centro urbano de Torrejón de Ardoz. Esta localización privilegiada brinda acceso inmediato a una variedad de servicios esenciales que incluyen comercios, supermercados y centros educativos, sanitarios, culturales y de ocio. Así, los residentes pueden disfrutar de las ventajas de la vida urbana con la tranquilidad que otorga saber que todo lo necesario está a un paso de distancia.

Vivir en Torrejón de Ardoz ofrece, además, la singularidad de una idiosincrasia local en la que tradición y modernidad coexisten armoniosamente. La ciudad es célebre por su rica vida cultural y eventos emblemáticos como las Mágicas Navidades, que atraen tanto a residentes como a visitantes, fomentando una comunidad dinámica y acogedora. Este entorno vital y activo convierte a la ciudad en un lugar único para establecerse, ofreciendo una calidad de vida inigualable.

La cercanía a Madrid, uno de los centros neurálgicos del país, añade un valor incomparable a esta nueva promoción residencial. Permitirse el lujo de disfrutar de un entorno residencial tranquilo y, al mismo tiempo, tener a escasos minutos la oferta educativa, el atractivo profesional y las infinitas opciones de ocio que ofrece la capital, es una ventaja competitiva para cualquier residente.

Este proyecto no solo representa una oportunidad de inversión segura, sino también un incremento significativo en la calidad de vida.

Inmuebles disponibles en esta promoción

Para más detalles, puede visitar el siguiente enlace de venta de dúplex en Torrejón de Ardoz o rellenar el cuestionario siguiente:

Con una propuesta habitacional que integra comodidad, conectividad y un entorno comunitario rico y multifacético, este edificio en la calle Cancana 1 simboliza la dirección hacia donde se encamina el futuro de la vida urbana.

Si desea más información sobre la disponibilidad, precios y características específicas de las viviendas ofrecidas puede contactar: Gilmar Promociones T. 912 093 280 C/ Goya, 47 - planta. 6 - 28001 Madrid Capital

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.