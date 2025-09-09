La importancia del acompañamiento financiero a lo largo de tu vida

Íñigo Batuecas, responsable de la zona Madrid-Centro de Banco Medilanum

Médico y abogado. ¿Qué tienen en común estas profesiones con la de asesor financiero? Que una vez que encontramos a uno de confianza, nos termina acompañando a lo largo de nuestra vida.

El rol del que cuida y hace crecer nuestro ahorro va más allá de recomendar herramientas de inversión. Se trata de un profesional que acompaña al cliente y, por ende, a su familia, en cada etapa de su vida, adaptando cada decisión a sus circunstancias personales, metas y capacidad económica.

Pensemos en una persona joven que acaba de incorporarse al mercado laboral. En ese momento, su objetivo será probablemente independizarse. A los treinta es posible que el foco se traslade a formar una familia; a los cuarenta, a asegurar una buena educación a los hijos o comprar una segunda residencia; y a los cincuenta, el pensamiento gira inevitablemente hacia la jubilación.

Para alcanzar estas metas, la planificación financiera debe evolucionar con nosotros. Lo ideal sería empezar a ahorrar e invertir desde los primeros ingresos, incluso desde la universidad, si se puede, para construir un colchón financiero sólido y flexible, amoldado a nuestros ingresos y objetivos. Los hay más cercanos: las emergencias; a medio plazo: una boda o un coche; y a largo plazo: formación para los hijos, una casa o la jubilación.

Cada uno de estos propósitos requiere una planificación distinta. Un asesor sabe en qué momento conviene ser más decididos en la inversión, aprovechando el largo plazo y el efecto multiplicador del interés compuesto. Y cuándo ser más prudentes, especialmente si el objetivo está a la vuelta de la esquina.

Además, el mercado no dibuja una línea recta. Los ciclos económicos, las crisis, la incertidumbre geopolítica forman parte del juego. Como también lo hacen las oportunidades que nacen en medio del ruido.

Un asesor sabe que, en los momentos de caída, la reacción no debe ser la huida, sino mantenerse firme, seguir el plan y, si es posible, aprovechar esos descensos para aumentar nuestra presencia en el mercado. Muchas de las mejores oportunidades a largo plazo nacen en entornos inciertos, como el actual.

Contar con un asesor financiero no es algo exclusivo de grandes patrimonios. De hecho, para quien dispone de otros niveles de recursos, una planificación eficiente es aún más valiosa. Porque optimizar cada euro invertido, elegir bien las soluciones de inversión y tomar decisiones con visión estratégica pueden marcar la diferencia entre llegar o no a los objetivos.

Como ese médico de confianza que te ha visto evolucionar y sabe qué necesitas en cada momento, el asesor financiero te acompaña con cercanía y conocimiento, ajustando la planificación según tus objetivos y circunstancias.