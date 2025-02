Estas serán las profesiones más demandadas y mejor remuneradas relacionadas con la IA

Las divisiones de TIC tanto de The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas; como de LHH, líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group, publican hoy su Guía Salarial sobre Inteligencia Artificial 2025. Un estudio que explora cómo la IA ha transformado los perfiles tecnológicos, identifica los roles más demandados relacionados con ella y detalla los salarios en 2025 según experiencia y nivel de especialización, diferenciándolo en tres áreas: Software, datos, gobierno y calidad; CRM y ERP; y Ciberseguridad y continuidad de negocio.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado en 2025 como el motor principal del cambio tecnológico, impactando áreas esenciales como la gestión de datos, la sostenibilidad (Green IT), las infraestructuras y los Data Centers. En este contexto, su irrupción está transformando la gestión del talento y redefiniendo las estrategias de los departamentos de tecnología, lo que implica una evolución tanto de los roles como de las competencias requeridas.

En palabras de Patricia Zamacola, directora de Tecnología de LHH Recruitment Solutions: “la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de la evolución digital. Su impacto se extiende a todos los ámbitos, desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones estratégicas, redefiniendo la forma en que las empresas operan y compiten en el mercado. Pero más allá de la tecnología, el verdadero reto está en el talento: en cómo las organizaciones pueden atraer, desarrollar y retener a los profesionales que liderarán esta revolución”.

Para Óscar Rodríguez, Head of IT Industry en The Adecco Group: " “En un mundo donde la innovación es constante y la transformación digital avanza a gran velocidad, la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la forma en que trabajamos y creamos. La demanda de talento especializado en IA crece exponencialmente, y la escasez de profesionales cualificados supone un gran desafío para las empresas. En este contexto, comprender las tendencias salariales y las competencias más demandadas no solo es una necesidad, sino una ventaja competitiva clave para atraer y fidelizar a estos expertos.”

Son cada vez más las empresas que solicitan estos perfiles para hacer frente lo que es ya una realidad de mercado: la era de la IA.

IA / Sutterstocks

Software, datos, gobierno y calidad

En España, la demanda de profesionales con formación en inteligencia artificial está creciendo rápidamente, impulsada por sectores como banca, sanidad, comercio electrónico, logística y digitalización en entidades tanto públicas como privadas. Los perfiles tradicionales, como desarrolladores de software, analistas y científicos de datos han evolucionado hacia especializaciones más avanzadas, incluyendo desarrolladores de IA, expertos en machine learning, arquitectos de inteligencia artificial y especialistas en modelos generativos. Estos roles ya no solo analizan datos, sino que también diseñan, entrenan e implementan modelos de IA avanzados, fundamentales para la innovación tecnológica.

En paralelo, la gestión y regulación de datos han adquirido mayor protagonismo. De hecho, la expansión del uso de la IA ha generado una necesidad creciente de expertos en privacidad, seguridad y ética, cuya función es asegurar el cumplimiento de normativas como el GDPR y minimizar los sesgos en los algoritmos.

Asimismo, las empresas están aumentando sus inversiones en tecnologías basadas en IA y análisis de datos. A este respecto, los sectores con mayor apuesta por estas soluciones incluyen el financiero, salud, retail y logística, que ven en la IA una vía para mejorar su competitividad y optimizar su rendimiento operativo.

Los cuatro perfiles más demandados en esta área son: IA Developer, Data Scientist, Gobierno y Calidad de Dato y Data Architect.

CRM y ERP

El impacto de la IA en los sistemas CRM y ERP está siendo disruptivo, transformando tanto la forma en que funcionan las herramientas como la manera en que los empleados realizan su trabajo.

En este sentido, empresas líderes como Microsoft (con Copilot) y Salesforce (con Einstein) están implementando soluciones de IA que buscan agilizar las tareas cotidianas de los trabajadores. Estas soluciones traen consigo ventajas como la automatización de tareas repetitivas, optimización de la gestión de recursos, mejora de las previsiones de demanda, mejora en la interacción con los clientes, aumento de la identificación de leads y prospectos, y perfeccionamiento en la experiencia del cliente (CX), entre otras.

Gracias a herramientas como Copilot y Einstein, los profesionales pueden dedicar menos tiempo a actividades operativas y centrarse en estrategias que generen mayor valor dentro de la organización.

La banca, el retail e ecommerce, así como las telecomunicaciones lideran la demanda de estos perfiles, destacando principalmente cuatro: Consultor (CX) con IA, Consultor IA (Copilot / Einstein), Jefe de Proyecto Dynamics 365 / Business Central y Salesforce Architect.

Ciberseguridad y continuidad de negocio

La ciberseguridad se ha convertido en un área prioritaria para las empresas españolas, que están apostando por la incorporación de equipos internos especializados en la protección digital. En los últimos años, se ha podido observar cómo las compañías han reforzado sus departamentos de seguridad informática ante el crecimiento de las amenazas digitales.

Bajo esta perspectiva, la IA está teniendo un impacto decisivo en este ámbito, no solo redefiniendo los perfiles profesionales más buscados, sino también las habilidades que estos expertos deben poseer.

Gracias a la inteligencia artificial, los equipos de ciberseguridad pueden automatizar procesos, identificar vulnerabilidades con mayor rapidez y reaccionar de forma más eficiente ante los ciberataques. No obstante, no hay que olvidar que su uso el uso de la IA también supone un reto, pues los ciberdelincuentes la están aprovechando para desarrollar ataques más sofisticados y difíciles de detectar.

Los cuatro perfiles más solicitados en el ámbito de la ciberseguridad son: Arquitecto Cyber (Técnico), Consultor Normativa (GRC), Gestión de Identidades y Accesos (IAM Specialist) y Cloud Security Specialist.