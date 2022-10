El jubilado de Cuenca que provocó el fin de la plusvalía municipal avisa: "Sigue mal calculada"

Antonio Escribano fue el primer ciudadano que ganó un juicio sobre este impuesto, declarado inconstitucional el año pasado

Propuso un método alternativo que tuvo cierto éxito: "la fórmula Cuenca"

Tras estudiar la nueva plusvalía, cree que seguirá habiendo pleitos: "Es muy aleatoria"

El próximo miércoles 26 de octubre se cumplirá un año desde que el Tribunal Constitucional anuló la plusvalía municipal, el impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos y que se paga al vender o heredar una vivienda. El alto tribunal declaró su inconstitucionalidad por el método que Hacienda usaba para calcularlo: en lugar de medir cuánto había subido o bajado dicho valor y cobrar por ello, establecía unos coeficientes fijos, independientes de la evolución del mercado y la inflación. Si una vivienda se había comprado en 2015 y vendido en 2021, se cobraba el impuesto por la plusvalía acumulada en seis años, que Hacienda establecía en alrededor del 3% anual. Así, aunque una vivienda hubiera perdido valor entre su compra y su transmisión —situación habitual con pisos comprados en la burbuja, cuyo precio se desplomó—, el contribuyente tenía que pagar.

"No puede haber un impuesto si no hay ganancia. No puedes gravar las pérdidas", resume Juan Ignacio Gomar, miembro de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local. "Esa fórmula nunca había generado problemas, porque permitía pagar una plusvalía muy pequeña respecto a la ganancia que la gente experimentaba. Funcionó desde 1988 hasta la crisis inmobiliaria. Ahí se acabó el sistema. A gente que no obtenía plusvalía, sino minusvalía, le tocaba pagar el impuesto. El señor de Cuenca fue el primero que consiguió que un juzgado le diera la razón. Él inventó una fórmula que varios jueces aceptaron. Los técnicos la llamábamos 'la fórmula Cuenca'".

El señor de Cuenca al que se refiere Gomar es Antonio Escribano, un ingeniero de caminos jubilado cuya "mentalidad estrictamente cartesiana" le llevó a batallar, hace dieciséis años, por lo que consideraba un cálculo mal hecho e injusto. Escribano heredó el piso de su madre y vio "una diferencia muy notable" entre la plusvalía real y lo que Hacienda le pedía. Convenció al juez de lo siguiente: si mi casa vale ahora 100 y la compré hace diez años, Hacienda calculará que he ganado un 30% (30 euros, el 3% anual por diez). Pero si he ganado 30 es porque antes valía 70, con lo cual en realidad se asume que he ganado un 43%. La 'fórmula Cuenca' consistía en hallar lo que valía en un principio y aplicar el impuesto sobre esa cantidad. "Varios juzgados le hicieron caso hasta que el Tribunal Supremo dictó que podía ser una fórmula estupenda, pero que no era la que dictaba la ley. Ahí ya no pudo volver a usarse", aclara Gomar.

Escribano, en cualquier caso, allanó el camino: tras su sentencia ganadora en 2012, hubo más cuestionando el impuesto hasta que llegó la definitiva, la del Constitucional.

Aquel día, un agradable martes de otoño y mientras disfrutaba de la noticia en el frondoso jardín de su casa, Escribano avisó de que lo más importante no era la anulación del tributo, sino qué fórmula desarrollaría Hacienda para sustituirlo. La plusvalía municipal es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. En algunos municipios —como Boadilla del Monte, Torrevieja o Castelldefels— supone más del 30% del total de ingresos tributarios, según datos recopilados por El Confidencial. De modo que cuando el Tribunal Constitucional la anuló, alcaldes de grandes ciudades como José Luis Martínez Almeida (Madrid) y Abel Caballero (Vigo) pidieron soluciones inmediatas e incluso que el Estado les compensara por lo que iban a dejar de ingresar.

La nueva fórmula de Hacienda

Hacienda tardó solo trece días en arreglar el desaguisado. El 8 de noviembre de 2021 el Gobierno aprobó un decreto para cumplir la sentencia y adaptar el tributo a la Constitución. El Ministerio cambió el impuesto de dos formas: la primera, manteniendo el sistema de siempre, pero actualizando los coeficientes; la segunda, introduciendo una nueva opción y permitiendo al contribuyente demostrar el verdadero aumento, o disminución, del valor de su inmueble.

El ingeniero jubilado lleva desde entonces lamentando que "no se haya avanzado nada". Los coeficientes actualizados, considera, tienen el mismo problema de base. Hacienda permite a los Ayuntamientos aplicar un coeficiente de hasta el 0,45 por inmuebles transmitidos hace veinte años o más. "Se lo han inventado. Sigue mal. ¿Qué estamos midiendo? Lo que se ha revalorizado el piso en los últimos veinte años. ¿Cómo? Imagina que un piso vale ahora 100 euros. Lo compraste en 2002. Te aplican el 0,45, esto es: deducen que con su venta has ganado 45 euros. Pero si has ganado 45 es porque cuando lo compraste valía 55, lo cual sería una ganancia del 82%. Es muy aleatorio, no está estudiado. Sacaron la nueva ley de manera precipitada".

Eso, por un lado. Por otro, Escribano celebra que exista un método alternativo, pero critica que obligue al contribuyente a buscarse la vida. Sabe de lo que habla—como la primera vez que reclamó— porque acaba de vender un piso en Cuenca y está tratando de demostrar su incremento de valor real ante el Ayuntamiento. "Tal y como está redactado el decreto, te interesa demostrar tu ganancia real. Yo he tenido ese piso cincuenta años. Para ser riguroso, más que a las escrituras, hay que ir a las curvas de evolución de precios de la vivienda del INE y del Ministerio de Fomento. Se las he enviado al Ayuntamiento. Pero no deja de ser molesto. No todo el mundo está preparado para estos líos. Hablo con abogados y no lo entiende nadie", dice. "Al final, va a haber los mismos litigios que había, o más".

"Desempolvaron un proyecto que llevaba años en un cajón y que no estaba nada afinado", añade Gomar, el portavoz de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local. Desde esta entidad también le ven lagunas al método alternativo de cálculo por no tener en cuenta la inflación. "Imagina que recibes en herencia una casa que compró tu abuela hace setenta años. Calculas la base imponible: adquisición menos transmisión. Te sale una cifra que asustaría a cualquiera por no estar actualizada. La pregunta es: ¿cumple este nuevo sistema el principio de capacidad económica? ¿Tiene sentido pagar ese impuesto sin tener en cuenta la inflación?". Desde Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, también manifestaron su desconcierto cuando el Gobierno publicó la nueva regulación por la carga de trabajo que podía suponer para los servicios tributarios municipales, "con muy pocos funcionarios especializados".

"El Tribunal dice que el sistema podría ser constitucional si tuviese una alternativa. Y Hacienda dice: pues la fórmula alternativa será calcular la base imponible restando al precio de venta lo que te costó. Es como si tu hijo te dice que no quiere comer pescado y le ofreces la alternativa de comer carne cruda. Terminará comiendo pescado", concluye Gomar. "Pues Hacienda igual: puedes escoger el método de toda la vida, el pescado, o este nuevo, el filete crudo, en el que tienes que calcular la plusvalía desde que el inmueble se adquirió, sin considerar la inflación ni otros gastos. Es discutible que esa nueva fórmula se ajuste a la Constitución".

