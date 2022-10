Mango reafirma su apuesta por EEUU con aperturas en Florida

La apuesta por el mercado estadounidense de Mango sigue en pie y con nuevos retos. La firma catalana prosigue su expansión en EEUU con nuevas aperturas en Florida y cerrará el año con 10 tiendas en el país. En el marco del plan pretrazado, la compañía ha puesto en marcha un nuevo punto de venta en Miami ubicado en Lincoln Road, una de las calles comerciales más importantes del país, que alberga más de 200 tiendas y marcas.

Hasta final de año, la compañía consolidará su marca en el corazón de Florida, donde tiene previsto abrir tres nuevos puntos de venta para terminar el ejercicio con más de 10 tiendas en el país. El objetivo de Mango es llegar a 2024 con alrededor de 40 puntos de venta en Estados Unidos y que el país se convierta en uno de los cinco principales mercados en términos de facturación para el grupo.

Durante los primeros nueve meses del año, el canal 'on line' de Mango reafirma su importancia para hacerse un hueco en el competido mercado estadounidense. En esa apuesta omnicanal, las tiendas físicas son escaparate para posteriores compras 'on line', que suponen más de la mitad de las ventas de la compañía en el país, con la previsión de que suponga el 70% del negocio en 2024. La distribución 'on line' se hace a través de Mango.com, Nordstrom y Macy’s.

La nueva tienda de Miami sigue las líneas de diseño mediterráneo de Mango, con 430 metros cuadrados para un establecimiento de ubicación estratégica y que incorpora por primera vez en Florida la línea de productos masculinos, además de mujer. Las tiendas del estado de Nueva York registran, según fuentes de la cadena, buenos niveles de ventas, lo que ha animado a profundizar en la expansión con tiendas físicas.

Durante el próximo noviembre, la compañía extenderá su presencia en Florida con un nuevo establecimiento en Aventura Mall, un mega centro comercial próximo a Miami, uno de los diez más importantes de Estados Unidos. Se trata de un tradicional polo de atracción del turismo de compras para los turistas que visitan Florida. La nueva tienda, también con una superficie de venta de más de 400 metros cuadrados, generando más de 15 puestos de trabajo.

Otros puntos de venta

Otro punto de venta se abrirá también en noviembre en el centro comercial Florida Mall, situado cerca del aeropuerto internacional de Orlando y del parque de atracciones de Walt Disney World Resort, y otro punto de venta en diciembre en el centro comercial Miami International, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Miami. De cara a 2023, la compañía seguirá creciendo en Florida con nuevos puntos de venta en ciudades como Boca Ratón, y expandirá su presencia hacia el oeste con la apertura de nuevas tiendas en los estados de Georgia, Texas y California.

Mango está presente en Estados Unidos desde 2006. Tras la inauguración el pasado mayo de su 'flagship store' de 2.100 metros cuadrados ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York, la compañía cuenta actualmente con ocho puntos de venta en el país, incluyendo sus tiendas en Roosevelt Field y el SoHo de Nueva York, en los centros comerciales Menlo Park y American Dream, ambos en New Jersey; y Dadeland, en Miami (Florida); y dos tiendas en Puerto Rico.

La compañía reforzó su apuesta por el mercado estadounidense a finales de 2017 con la renovación de la tienda del SoHo y con la renovación de su tienda en American Dream, que reabrió sus puertas recientemente, tras un exhaustivo proceso de reforma.

