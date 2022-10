El Gobierno destaca el papel clave de España ante el reto energético: "Alemania nos comprará hidrógeno"

"España va a salir beneficiada del cambio de paradigma en la UE", ha asegurado el director de la Oficina Nacional de Prospectiva

La respuesta coordinada entre los 27 ante la pandemia y la invasión de Ucrania, el modelo a seguir.

Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a largo plazo de la Presidencia del Gobierno de España durante un acto en Madrid. / REAL INSTITUTO ELCANO

En la nueva Unión Europea, es decir, aquella que resulte de los desafíos del Brexit, la pandemia y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, España tendrá un papel importante dentro de la hoja de ruta de la soberanía energética comunitaria, según ha asegurado un representante del Gobierno en un evento organizado por el Real Instituto Elcano que se ha celebrado en la Fundación Bertelsmann de Madrid.

"Vamos a salir enormemente beneficiados del cambio de paradigma en la Unión Europea. Llegará un momento en que esa mayor integración como bloque se traduzca en que, por ejemplo, Alemania dejará de comprar gas natural a Rusia y empezará a comprarnos electricidad e hidrógeno verde a nosotros", ha explicado Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a largo plazo de la Presidencia del Gobierno de España.

Para llegar hasta ahí, y según los cuatro ponentes que han participado en el acto, la Unión Europea debe mantener una posición importante en el panorama mundial en las próximas décadas, y para ello los países miembro deben avanzar hacia una mayor integración de los diferentes intereses. Es decir, que, como se vio durante la pandemia y se ha vuelto a repetir en la respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, los 27 sean capaces de ver los beneficios de actuar como un bloque.

"La suma de planes nacionales no va a ser la solución a nuestros problemas. Europa es una pequeña región en un mundo de gigantes, no debemos olvidar eso. Coordinar de forma correcta esa diversidad que da el hecho de tener tantos países es la única forma que tenemos de competir, porque por número siempre va a haber más doctorados y más científicos en China y en Estados Unidos que en Europa", asegura Rubio.

"La gente nos está pidiendo que la Unión Europea sea un organismo más fuerte, más autónomo y con una mayor capacidad de decisión, pero también que seamos más transparentes y que les dejemos participar más", explica Marta Arpio, directora representante del Consejo de la UE en la Secretaría de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

"Actualmente la ciudadanía se siente poco involucrada e interpelada con lo que pasa en Bruselas. El debate es fundamentalmente nacional, e incluso las elecciones al Parlamento Europeo se juegan en esa misma clave", apunta Marta Domínguez, economista y autora del libro ¿Quién hablará en europeo?.

A pesar de que, como dijo Robert Schuman, uno de los padres del proyecto comunitario, "Europa no se hará de una vez", los desafíos tanto internos como externos de los últimos años han ayudado a estrechar las relaciones entre la mayoría de los distintos países miembros.

"En sus 60 años de historia la UE siempre ha ido evolucionando a través de sus propias necesidades. Es precisamente esa idea, la de saber convertir una necesidad de un país concreto en la de todos, la que va vertebrando todo esto, pues de forma individual no vamos a ser capaces de competir en el mundo de dentro de 30 años, pero como Unión Europea sí", aseguró el ex ministro y ex diputado europeo Íñigo Méndez de Vigo, otro de los ponentes presentes en el acto.

Una búsqueda de la solución conjunta a un problema común que ha resultado exitosa, por ejemplo, durante la pandemia, pero que se está intentando repetir también ahora que la invasión de Ucrania ha destapado las vulnerabilidades de la dependencia energética.

"No tiene sentido hacer planes energéticos por separado. Es como si cada país intentase producir por su cuenta todo lo que consume y no importase carne, pescado o verduras. Si realmente queremos dejar de ser dependientes del gas y el petróleo del resto del mundo tenemos que avanzar hacia otro tipo de energías y a crear una red para compartir entre nosotros la que ya tenemos dentro de la propia UE", ha explicado Rubio, que ha reivindicado, entre otras cosas, la necesidad de avanzar en el proyecto del gasoducto MidCat a través de Francia.

De esta forma, asegura, cuando por ejemplo en Polonia sea de noche y necesiten energía para calentar sus hogares e iluminar sus calles, en España, "donde tenemos la electricidad más barata de Europa", habrá momentos en que todavía sea de día y se pueda compensar el déficit energético desde dentro del propio bloque sin tener que depender del exterior. "No se trata de caer en la autarquía, pero sí de aprovechar que en España ya tenemos picos en los que generamos más electricidad de la que consumimos".

