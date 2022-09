Correos, a la vanguardia de la digitalización / Correos

Relacionarse con la Administración Pública no siempre es sencillo. En España existen más de 20.000 oficinas de registro de diversos organismos y, a menudo, el ciudadano necesita acudir a más de una para realizar las gestiones y trámites, en función de sus competencias. Además, el proceso de modernización y transformación digital de estas dependencias aún no es masivo lo que hace que, en algunas de ellas, no sea posible realizar todos los trámites con las entidades públicas de manera 100% telemática. En este contexto, Correos es para muchos ciudadanos la alternativa más próxima y sencilla para la entrega de documentación oficial.

Como empresa pública comprometida con la sociedad y aprovechando su capilaridad y cercanía, la compañía logística lleva tiempo apostando por la digitalización y diversificación de sus oficinas, poniendo especial énfasis en acercar la Administración a los ciudadanos.

Pero hay mucho más. El operador postal se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos y, mirando al futuro y apoyándose en las posibilidades que brinda la tecnología, ha ido materializado nuevos acuerdos de colaboración y convenios con organismos públicos y organizaciones para ofertar productos y servicios que faciliten la vida a la ciudadanía, contribuyan a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas. Estos son algunos de los más recientes y demandados:

Oficina de Registro Virtual Electrónico (ORVE)

Las más de 2.370 oficinas de su red, junto a otros puntos de atención a ciudadanos y empresas, ofrecen el servicio de Oficina de Registro Virtual Electrónico (ORVE), que permite el acceso al registro virtual de documentos dirigidos a cualquier administración pública adherida.

Actualmente, es posible acceder al registro oficial de ayuntamientos, universidades, departamentos de Comunidades Autónomas o de la Seguridad Social, para enviar documentación con plena validez. Correos, como punto de acceso a la Administración se encarga de digitalizar y transmitir al instante los documentados presentados, dejando constancia de la entrada en la aplicación de registro y remitiéndolos electrónicamente a la Unidad de Administración competente, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP).

Así, desde las sedes postales es posible enviar digitalmente y en pocos segundos la documentación necesaria para la realización de la matrícula en la UNED, la solicitud de becas Erasmus o de plazas en colegios públicos y concertados, pedir la tarjeta sanitaria europea, entre muchos más ejemplos de gestiones que requieren acudir a un registro. El pasado año se realizaron 188.944 operaciones de este tipo.

Pago de tributos, tasas y recibos

Correos facilita a los ciudadanos el pago de tributos, tasas e impuestos en su red de oficinas, gracias al servicio Correos Pay. A lo largo de 2021 se incorporaron 39 administraciones públicas y otras 13 empresas encargadas de la gestión tributaria de las distintas entidades locales y diputaciones y se realizaron 145.000 operaciones de pago de este tipo a través de las oficinas de Correos.

El listado de colaboraciones está abierto a nuevas colaboraciones, pero en la actualidad Correos mantiene ya acuerdos con distintas Agencias Tributarias, como las de Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla la Mancha, o las diputaciones provinciales de Zaragoza, Soria, Ávila, Almeria, A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense. A estas se suman el convenio firmado con el Gobierno de La Rioja, los acuerdos marco con las Comunidades Autónomas de Aragón y Extremadura, las colaboraciones con un total de 68 ayuntamientos y contratos con 28 empresas encargadas de la gestión de tributos de distintas entidades locales de toda España.

Correos Pay (con el que también se pueden pagar los recibos de los suministros de empresas de energía y agua) no solo está disponible en cualquiera de las oficinas de Correos también, sino que también llega al ámbito rural gracias a de los carteros rurales y sus dispositivos PDAs.

Trámites con la DGT

Correos mantiene un convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico, que permite, entre otros trámites, la adquisición de distintivos ambientales, obtener un duplicado del permiso de circulación, solicitar el informe de un vehículo, notificar su venta o cambiar la titularidad. Además, en caso de tener que abonar una multa emitida por la DGT, también se puede acudir a una oficina de Correos para realizar el ingreso. El pasado año se realizaron más de 346.000 operaciones de la DGT a través de la empresa logística.

En 2021 las oficinas de Correos recibieron más de 89 millones de visitas / Correos

Seguros, energía y banca

En 2021, la red de oficinas de Correos aportó 170.000 potenciales clientes a las empresas aseguradoras y del sector de la energía con las que mantiene acuerdos. En virtud de estas alianzas, los clientes interesados pueden acceder en las oficinas de Correos a la oferta de seguros de hogar, automóviles, decesos y salud, reparaciones, etc., siendo las aseguradoras las que posteriormente se encargan de formalizar los contratos. De igual modo, los clientes pueden acceder de manera ágil y sencilla, con interesantes descuentos, a las ofertas de gas y luz de empresas del sector energético y, posteriormente, ellas se encargan de la formalización de los contratos a través de su propia red comercial.

Además, Correos facilita las operaciones financieras básicas gracias a “Correos Cash”, que permite realizar ingresos y retiradas de efectivo en los 4.675 puntos de atención al ciudadano de Correos (2.393 oficinas y 2.282 puntos de atención rural) y también la posibilidad de que los carteros y carteras puedan hacer entrega de dinero en efectivo en cualquier domicilio de España. Este servicio resulta especialmente útil y eficaz a personas de entornos rurales, con difícil acceso a una sucursal bancaria.

Conectividad a través de satélite

Como vemos, la tecnología y la conectividad son fundamentales para la diversificación y nuevas soluciones de Correos. Para favorecer la cohesión territorial, ayudar a luchar contra la despoblación y llevar sus servicios a todos los puntos de la geografía española en igualdad de condiciones, la compañía logística ha dado un paso más en el proceso de Digitalización de oficinas rurales, que se inició a finales mes de mayo de 2021. En concreto, se ha llegado a un acuerdo con Hispasat para garantizar la conectividad vía satélite en aquellas oficinas ubicadas en poblaciones con dificultades de acceso a Internet.

Los productos y servicios de Correos promueven la cohesión social y el desarrollo económico / Correos

Agente Digitalizador para PYMES

El operador postal quiere ser clave en la potenciación de la economía nacional y ayudar al tejido empresarial español. Para ello, además de poner a su disposición su red de oficinas, la plataforma online Correos Market y diversas soluciones ecommerce, se ha registrado como agente digitalizador para pequeñas empresas en el programa gubernamental Kit Digital. Se trata de una iniciativa por la que se subvenciona con fondos europeos la implantación de soluciones digitales en pymes para impulsar su transformación tecnológica.

Como agente digitalizador y valiéndose de su experiencia, la empresa pública acompañará a estas empresas en esta transformación, las dotará de las herramientas digitales necesarias para poder vender online, acceder a nuevos mercados, desarrollar todo su potencial y crecer. Además de poner en marcha su tienda online, Correos también ofrecerá servicios de optimización y posicionamiento SEO.