Bruselas ve "legítimos" los debates sobre impuestos pero pide evitar poner el acento en reducciones del IVA

"Apoyar a hogares y empresas en muchos casos es más útil desde el punto de vista estratégico que sólo reducir el IVA y los impuestos especiales", afirma Gentiloni

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa de este martes, 19 de octubre. / EFE

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó este lunes en el Parlamento Europeo que los debates domésticos en los países del bloque sobre subir o bajar los impuestos en la situación actual son "perfectamente legítimos", pero pidió a los Estados Miembros que "eviten poner el acento solo en reducciones del IVA porque podemos ayudar a los hogares más vulnerables para no dañar la transición climática y no hacer lo contrario de lo que queremos".

Gentiloni advirtió que para enfrentarse a la "emergencia" actual hay que ser "cuidadosos" para no perjudicar la transición climática que ha prometido acometer el bloque. "Por ejemplo, apoyar a hogares y empresas en muchos casos es más útil desde el punto de vista estratégico que sólo reducir el IVA y los impuestos especiales. Pedimos a los Estados miembros que sigan las normas y eviten poner el acento solo en reducciones del IVA porque podemos ayudar a los hogares más vulnerables para no dañar la transición climática y no hacer lo contrario de lo que queremos", zanjó.

Este mismo lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Gobierno una nueva rebaja del IVA para los alimentos básicos de la cesta de la compra, que afectaría a carne, pescado, aceites, agua, pasta seca y conservas. La propuesta implica pasar del 10% al 4% y da continuidad a las otras rebajas fiscales planteadas estos meses por los populares, a la luz y al gas, y que el Ejecutivo ha terminado asumiendo.

Gentiloni apuntó que el cambio adoptado en abril sobre la directiva del IVA permite a las capitales establecer un tipo reducido del IVA a los bienes y servicios que ellos consideren, frente a la situación anterior en la que existía una lista de bienes prefijada. Fue precisamente él quien, poco después de adoptarse las modificaciones legislativas en materia de IVA que dieron más libertad a las capitales para fijar tipos reducidos, desaconsejó bajar este impuesto a la electricidad o el gas.

En una carta que envió a los veintisiete ministros de Finanzas de la UE, el italiano subrayó que este tipo de decisiones "tienen un mal historial en su traducción en menores precios porque los recortes fiscales pueden ser compensados por mayores tarifas de los proveedores de energía".

En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, el italiano recordó que las competencias fiscales están en las manos de los Estados miembros y Bruselas se centra "desde hace muchos años" en "reducir las diferencias cuando son el resultado de regímenes fiscales agresivos que ponen en riesgo el mercado único".

"Más allá de eso, la discusión entre Estados miembros o dentro de Estados miembros es perfectamente legítima y no es algo en lo que entre la Comisión Europea", expresó en respuesta a una pregunta de la eurodiputada del Partido Popular Isabel Benjumea. La diputada popular resaltó durante su turno de palabra la libertad de los Estados miembros para fijar sus impuestos "frente a los intentos de homogenización e imposición", al tiempo que subrayó que "algunos gobiernos nacionales y también regionales (...) están optando por la supresión de tributos" para aliviar la carga de familias y pymes.

