Díaz respalda la vía fiscal valenciana: armonizar impuestos y penalizar el dumping

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este sábado desde València una receta fiscal muy similar a la que propone el Consell en la Comunitat Valenciana.

En plena ofensiva de rebajas de impuestos del PP desde las autonomías que gobierna, Díaz ha asegurado que es "partidaria" de la propuesta lanzada ayer por el president Puig, que reclamó a Sánchez que el Gobierno compense en el reparto de la financiación a los territorios que realicen un "mayor esfuerzo" fiscal.

Asimismo, ha apostado por otras dos medidas también defendidas desde el Botànic: una armonización fiscal que limite la capacidad de las autonomías de bonificar ciertos impuestos y acometer una reforma fiscal "profunda" y "estructural" que aumente la progresividad en España.

Sobre la plataforma Sumar, la vicepresidenta ha vuelto a esquivar aclarar si el proyecto llegará a tiempo de presentar listas para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo.

"Vamos a pensar con largo recorrido los problemas que tiene España y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones que sean oportunas", ha declarado la ministra antes de participar en Valencia en un debate organizado por elDiario.es.

Díaz, que el viernes anunció las 35 personas que dirigirán las diferentes áreas de Sumar (entre las que hay dos valencianas), ya había enfriado las posibilidades de concurrir a la primera ronda electoral de 2023 y este sábado ha seguido sin mostrarse demasiado convencida.

Pese a las dudas de la vicepresidenta, las formaciones valencianas más expuestas al futuro de Sumar, Compromís y Unides Podem, se han volcado en arropar a Díaz.

Por parte de la coalición han asistido sus dos grandes referentes ahora mismo, la vicepresidenta Aitana Mas y el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, además de otros cargos como el concejal en el Ayuntamiento de València, Sergi Campillo.

València és referent de la capacitat transformadora de la justícia social, el ecologisme i el feminisme per a millorar la vida de les famílies. Quin gust trobar-nos, companya @Yolanda_Diaz_ al Festival de @eldiarioes ❤️ pic.twitter.com/YFYehjsON9

Baldoví ha asegurado en su Twitter que el encuentro ha servido para "escucharnos y tejer complicidades para mejorar la vida de la gente", mientras que Campillo ha defendido que "por supuesto, claro que hay que Sumar".

No hauria de ser estrany en política parlar de tu a tu, escoltar-nos i teixir complicitats per millorar la vida de les persones.



Este matí he fet tot això amb @Yolanda_Diaz_. pic.twitter.com/UJaSaGfbWk