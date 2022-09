CCOO ofrece a CEOE pactar cómo mantener el poder de compra de los salarios

4 Se lee en minutos Rosa María Sánchez



El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado convencido, este miércoles, de que la CEOE solo se sentará a negociar un acuerdo salarial a tres años (para los años 2022, 2023 y 2024) después de un "intenso" proceso de movilizaciones sindicales y, aunque ha defendido que los sueldos deben conservar su poder adquisitivo, se ha mostrado dispuesto a negociar con la patronal cómo deberían abordarse este objetivo a lo largo de todo el periodo del pretendido Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC).

En un encuentro con medios de comunicación, Sordo ha defendido, además, una subida del salario mínimo interprofesional que "absorba" toda la inflación de este año, lo cual llevaría a superar el objetivo del 60% del salario medio comprometido por el Gobierno y recogido en la Carta Social Europea y apuntaría a una cuantía en el entorno de los 1.100 euros para el año próximo.

El pretendido AENC, con pacto salarial para tres años, se plantea como la piedra angular del pacto de rentas, de moderación de salarios y márgenes de beneficios, que el Gobierno ha pedido a los agentes sociales. Desde el punto de vista de CCOO, este pacto de rentas debería incluir, además, una subida del SMI para 2023 similar a la inflación de 2022, una mejora de la prestación por desempleo, una ayuda en forma de pago directo para las familias más vulnerables, y la activación del nuevo mecanismo de ERTES RED a favor de los sectores con necesidades de reducción temporales de empleo por efecto de los precios energéticos.

El debate de la espiral de precios

"Frente a quienes nos acusan de plantear una subida de salarios inflacionista, nosotros decimos que la forma de llegar a un consenso para mejorar los salarios sin que desencadene una espiral inflacionista pasa por pactar alzas salariales en 2022, 2023 y 2024 de entre el 3,5% y el 4,5%, y sobre todo incluir una cláusula de garantía salarial para recuperar paulatinamente el poder adquisitivo", ha dicho Sordo.

En función de los salarios que se pacten para cada uno de los tres años, se podría negociar después con la patronal los pasos para añadir subidas adicionales, equivalentes a la evolución de la inflación, que garanticen que los salarios no pierden poder adquisitivo, según la propuesta sindical. "En dos años y cinco meses (plazo que resta hasta finales de 2024), la inflación se va a moderar, las empresas van a poder aumentar sus excedentes y van a estar en condiciones de compensar a los trabajadores, una vez que se haya evitado la espiral de precios", ha resumido Sordo, en defensa de la propuesta que los sindicatos quieren esgrimir ante la patronal.

En mayo, los sindicatos CCOO y UGT pusieron sobre la mesa de negociación con la patronal una propuesta para subir de incrementos salariales mínimos del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024 con cláusulas de revisión en caso de que la inflación interanual supere lo pactado, para evitar pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores. La propuesta de revisión salarial de acuerdo a la inflación fue rechazada por la patronal y se interrumpió una negociación que se esperaba retomar a la vuelta del verano.

En declaraciones públicas, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sigue rechazando la propuesta sindical de garantizar una subida salarial semejante a la de la inflación por considerar que ello alimentaría una espiral de subidas de precios. Este mismo martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los empresarios "que arrimen el hombro" para impulsar una subida de sueldos y que se sienten a dialogar para que "se pueda desbloquear la negociación de muchos convenios colectivos". "Le pedimos una dosis de responsabilidad a la patronal", dijo el presidente en la noche del martes en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE.

Posturas alejadas

Igual que la patronal se muestra inflexible a la hora de garantizar que los salarios suban lo mismo que la inflación en el periodo 2022-2024, los sindicatos exhiben la misma firmeza al reclamar la cláusula de garantía salarial. Sordo solo se ha abierto a negociar cómo abordar esta recuperación del poder adquisitivo. "Si la patronal aceptara una subida del 7% este año, cosa que es impensable, claro que estaríamos dispuestos a renunciar a una subida idéntica a la inflación, que seguramente se situará por encima del 8%", ha citado como ejemplo Sordo, dando a entender que una vez que se reabra la mesa puede haber cierto margen para el diálogo.

Pero el sindicato CCOO está convencido de que la patronal solo hará ese ejercicio después de un "intenso" periodo de movilizaciones. Se espera que en los próximos días UGT y CCOO acaben de negociar un calendario que, según Sordo, combinará movilizaciones unitarias en toda España con otras específicas por sectores o empresas que, incluso, podrían hacerse confluir en determinadas fechas. De momento, al menos, Sordo ha descartado una huelga general.

