La Unión Europea prepara el ahorro eléctrico y discute el tope al gas

La Comisión Europea trabajó este sábado en las propuestas que presentará el martes para hacer frente al precio de la electricidad, poniendo el "énfasis" en el ahorro del consumo eléctrico, en un impuesto a las energéticas y en ayudar a las empresas con dificultades, mientras discutió un tope al coste del gas. Así lo ha anunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en su cuenta oficial de Twitter, después de la reunión que celebraron ayer en Bruselas los ministros de Energía de la Unión Europea.

"El énfasis de nuestro trabajo antes de la reunión del Colegio de Comisarios en Estrasburgo fue la reducción inteligente (de la demanda), las contribuciones del sector energético para apoyar a los hogares vulnerables y a las empresas, y el apoyo a la liquidez de las empresas", según Von der Leyen.

Preparing with commissioners our energy package to address skyrocketing prices and provide relief to Europeans.



•Welcomed Council overall support for our core approach



•Discussed the question of the cost of gas



