De centro de convenciones a centro comercial: así culmina la historia del solar más famoso del Paseo de la Castellana

El complejo cuenta con una universidad y un hospital, además de firmas de moda y restaurantes, que ampliarán el abanico de servicios de la zona norte del Paseo de la Castellana

Martes 25 de noviembre de 2008: el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, colocaba la primera piedra del que se convertiría en el nuevo Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid. Este monumental espacio contaría con 120 metros de altura, tres auditorios y capacidad para albergar a 30.000 personas, diseñado por los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Mansilla y Matilde Peralta del Amo. Las obras empezaron por los cimientos, pero en solo 4 años la burbuja inmobiliaria estalló y el propio Ruiz-Gallardón paralizó su construcción. El resultado fue un gran agujero para la base, que costó cerca de 99 millones de euros y quedó completamente abandonado e inutilizado.

En este suelo municipal, junto con los de sus alrededores, se ubicaba la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. En 2001, el presidente del club, Florentino Pérez, logró su recalificación, que finalizó con la construcción de los cuatro rascacielos más grandes de la ciudad, conocido como Cuatro Torres o Castellana Business Area. Una vez acabado este macrocomplejo de oficinas, con hotel incluido, quedaba pendiente de edificar el terreno propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Cuatro años de obras paradas

Toda la zona quedo parada, sin obreros y con una valla de color azul que la rodeó durante años. El exalcalde llegó a afirmar que la obra era “inasumible” para la Hacienda madrileña, muy devastada por el estallido de la crisis financiera. Hasta tal punto llegó la situación de la Administración que tuvo que cerrar otras operaciones inmobiliarias polémicas, como la venta viviendas propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a Blackstone.

Alberto Ruiz-Gallardón nunca volvió a retomar el proyecto. Sin embargo, su sucesora Ana Botella se dio cuenta del gran activo que tenía el Consistorio en cartera inutilizado. La entonces Alcaldesa lanzó a subasta una concesión para la construcción y explotación de la parcela durante 75 años. El adjudicatario de este contrato fue el holding empresarial de Villar Mir, conformado por la constructora OHL e Inmobiliaria Espacio. El compromiso adquirido fue explotar la torre, corriendo a cargo del adjudicatario la construcción y el pago de un canon de 4 millones de euros al año a las arcas públicas del Ayuntamiento.

Espacio y OHL perfilaron la Quinta Torre de la mano de Corestate Capital, en 2015. El pacto de socios no fue muy duradero, ya que en 2016 rompieron su unión. Esto obligó a que meses antes de comenzar la construcción vendiesen el 49% de la misma a Emperador Properties. Este vehículo inversor, propiedad del multimillonario filipino Andrew Tan y especializado en el sector vinícola y en el inmobiliario, ya había hecho su primera incursión en el inmobiliario español con la compra de una de las Cuatro Torres. Tan pagó 558 millones de euros a la propia Villar Mir por Torre Espacio, ahora renombrada como Torre Emperador. Es peculiar que la constructora, ahora renombrada como OHLA, continúa alquilada en ese complejo y sus siglas se vislumbran en el 'skyline' de la capital.

El culebrón no acaba con la construcción y entrada en servicio de la torre. En noviembre de 2021, Villar Mir se vio obligado a entregar el 51% de Caleido, nombre que han puesto al rascacielos, al fondo Incus Capital, después de no poder hacer frente a un préstamo que mantenía. Los ganadores de la subasta de Ana Botella no son ya propietarios de ese contrato siete años después, aunque sí se mantienen como gestores del espacio.

Caleido, de proyecto a realidad

Observando la maqueta del anterior proyecto se observan ciertas similitudes con la actual Caleido: una gran base a la que se suma una torre en vertical, frente al círculo previsto en el Centro Internacional de Convenciones. El inmueble cuenta en su parte alta con un centro universitario del IE Business School, además de una clínica de Quiron que aún no se ha inaugurado.

La parte inferior consiste en una zona comercial de 16.000 metros cuadrados que albergarán tiendas y restaurantes. Las firmas de moda Mango, Pepe Jeans, Hackett London, El Ganso, Intimissimi, Façonnable, Renatta & Go, Diplomatic o Rituals son algunos de los que ya han confirmado su presencia. A estos hay que sumar la oferta de restauración: Sibuya, Healthy Hunters, Makan Saj, Five Guys, New York Burger, Grosso Napoletano, Lateral, Kanbun y Secrets by Farga.

Está previsto que en las próximas semanas Caleido esté a pleno rendimiento, incluida la zona comercial. Esto supone un retraso de más de dos años respecto a lo previsto. Las previsiones apuntaban a la finalización de las obras para 2020, pero no fue hasta septiembre de 2021 cuando se celebró la inauguración. Posteriormente, la propiedad hizo entrega de los jardines que rodean el complejo al Ayuntamiento de Madrid para el disfrute de todos los madrileños.

