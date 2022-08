Tras balconear en agosto

2 Se lee en minutos



Uno de los puestos del mercado de O Calvario.

Se va cerrando un agosto plácido, peligrosamente plácido. Quienes ejercitan la tarea de balconear desde sus privilegiadas posiciones en primera línea de playa para no perderse los paseos de la farándula estival; quienes asisten a festivales de verano para seguir saludándose y cotilleando con los mismos que se saludan el resto del año; quienes invitan a cenar en sus megacasas (llámense torres o masías en Catalunya) a tribus diversas después de un complejo proceso de selección; quienes simplemente se esconden tras un ciprés de su jardín y dicen 'no' a los centenares de invitaciones que reciben... todos estos 'quienes' empezarán el curso con el ¡ay! o el ¡uy! en el cuerpo. Putin, Ucrania, inflación, euro/dólar, recesión, Sánchez, Feijóo, Alemania, energía, tipos de interés, autopistas y autovías con o sin peajes, bolsa, criptomonedas, subvenciones a gogó, incendios y cambio climático, impuestos, el precio de la vivienda... conversaciones diversas sobre asuntos múltiples, que se iban mezclando con temas más banales: la evolución del viento, qué ha pasado con las medusas -menos de lo habitual, al menos en la Costa Brava-, las tempestades vespertinas de la segunda quincena, los trajes de baño y bikinis nuevos, la nueva moda del pádel -con raquetas- playero y el regreso de los turistas extranjeros que se hinchan a comer pollos asados día tras día.

Al menos, a diferencia del verano pasado, no ha habido los macroencuentros alegales en playas y terrenos diversos de jóvenes y menos jóvenes, para celebrar el inicio del fin de la pandemia. Incluso han desaparecido los tapabocas.Solo he vislumbrado a una pareja con mascarilla en un supermercado donde el precio de la fruta va camino de superar todos los récords. Al paso que vamos habrá que empezar a poner los ahorros en campos de sandías y melones.

Llega el temido septiembre, que debe ser un prólogo al «durísimo» invierno que se avista, según definió como pronóstico la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en RNE. Se está generando una sensación de expectativas tremebundas alrededor de la borrasca que nos acecha cuando llegue el frío. Responsables políticos, analistas, opinadores para todo, sabihondos profesionales, académicos tertulianos... la gran mayoría de ellos envía mensajes nada optimistas, viendo la botella medio vacía. Por ejemplo, respecto a la devaluación del euro respecto al dólar pocos análisis refuerzan que, al menos, servirá para que las exportaciones a países de fuera de la zona del euro sean más competitivas.

Al igual que ocurrió en tiempos de pandemia, cuando el mundo también se iba al garete aquel abril de 2020, las incertidumbres que se plantearán a partir de septiembre serán bien encajadas por los cazadores de gangas. Surgirán oportunidades de compra a precios baratos en muchos sectores. «Veo el precio de la acción de la compañía y me resulta incomprensible», cuenta un señor del Ibex. Basta con ver la caída de valor de algunas empresas de la Bolsa española para entrever futuros movimientos corporativos. Una pequeña selección: Fluidra (-51%), Rovi (-30%), Grifols (-25,78%) IAG (-25,7%), Colonial (-23%), Cellnex (-19,55%), Inditex (-15,3%), Santander (-14,33%). ¿El mejor valor del Ibex? Repsol: +31%, el gran ganador del contexto actual. No es el único. Si no, que se lo pregunten a las empresas de defensa de medio mundo que llevan sesis meses amortizando armamento y produciendo nuevas cantidades ingentes. ¿Invierno durísimo? No para todos. Hay quien ya lo espera.

