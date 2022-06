El 'Bizum inverso', la nueva estafa que roba simulando un pago

Dos usuarios utilizan la aplicación Bizum. / EFE

La Guardia Civil ha alertado sobre la expansión de un nuevo tipo de estafa llamado 'Bizum inverso'. Se trata de una nueva forma de engaño mediante la cual los timadores roban el dinero a sus víctimas simulando ser un ingreso a través de la aplicación de pagos digitales. Efectivos de la Guardia Civil de Navarra han logrado recuperar 6.300 euros de los 9.000 sustraídos en el caso más oneroso regiistrado hasta la fecha, e investigan por estafa a dos hombres de 25 y 45 años que viven en Murcia.

El nuevo timo funciona de la siguiente manera: la víctima acuerda con el estafador recibir un pago a través de la aplicación Bizum. En vez de eso, lo que recibe es una solicitud de ingreso disfrazada con el título 'PAGO' y acompañada de la petición de autorizarla. Si la persona no se da cuenta de la treta y acepta la autorización, el timador obtiene el permiso para retirar de la cuenta bancaria de la víctima la cantidad pedida.

“Parece bastante sencillo, pero hay muchos que no suelen darse cuenta”, alerta la Guardia Civil sobre la expansión de esta nueva estafa. Por eso, advierten, no se debe aceptar ninguna solicitud de Bizum si se está esperando un pago. Y es que, al no tratarse de un fallo de seguridad de la aplicación, sino que la persona que estafada autoriza la operación, de forma que ni Bizum ni el banco se hacen responsables.

La nueva estafa, que cada vez suma más afectadas, fue detectada con la denuncia de un ciudadano de Navarra que había puesto en venta un producto a través de un portal de compraventa de artículos de segunda mano. Cuando acordó con el comprador que este le pagaría a través de Bizum, dio comienzo el timo: el supuesto comprador le envío una solicitud de ingreso de 9.000 euros que, al ser aceptada, le permitió robar el dinero.

La Guardia Civil, que ha logrado recuperar 6.300 euros y bloquear dos de las cuentas bancarias de los investigados, recomienda denunciar lo antes posible si se sufre este tipo de estafa para que puedan cancelar las cuentas de los estafadores y evitar que transfieran el dinero.

