Un mecánico de Aranjuez gana un juicio a Tesla por venderle un coche roto: "Elon Musk pasa de todo"

Ángel Gaitán demandó a la compañía tras descubrir que su Model 3 tenía varios desperfectos, entre ellos un punto de soldadura desenganchado

El mecánico mantiene aun así sus acciones en Tesla: "Creo que la marca tiene que ganar mucho dinero todavía"

Ángel Gaitán, dueño del taller de coches GT Automoción en Aranjuez (Madrid), ha ganado un juicio a Tesla por venderle un coche lleno de defectos. Concretamente, un Model 3, que en España se vende a partir de 52.000 euros.

El desperfecto más importante era un punto de soldadura desenganchado, que la compañía proponía sellar de nuevo. Se suma a otras incidencias como un picotazo en el panel interior del motor, el desajuste del capó y un limpiaparabrisas desgastado.

La sentencia, dictada en el juzgado de primera instancia nº2 de Fuenlabrada el pasado mes de marzo y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, condena a Tesla Spain (la filial de la multinacional en nuestro país) a pagar a Gaitán 62.330 euros. Contra el fallo cabe recurso.

Tesla no ha respondido a varias solicitudes de información de este diario. Según informa el demandante, la empresa ha solicitado una ampliación del plazo para revisar los vídeos del juicio y recurrir.

No existen casos similares en España —al menos, que se hayan dado a conocer o que aparezcan en la base de datos de sentencias del Consejo General del Poder Judicial—, pero sí en China (en un Tesla de segunda mano con defectos de estructura) y Estados Unidos (una pareja de Chicago quiso demandar a Tesla por venderle un coche roto pero la compañía había incluido una cláusula de arbitraje en el contrato, lo que les dejó desprotegidos).

Tesla, condenada por un juzgado de Fuenlabrada /

Gaitán, que además de mecánico es perito judicial de automoción, compró su Tesla en agosto de 2020.

"Yo era la persona más fanática de la marca. Los usaba desde 2013, trayendo los coches de Suiza. Había muchos problemas pero se les perdonaba, porque era el primer eléctrico y hacían unidades limitadas", relata en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Cuando empezó a fabricar en masa, que ya compras un coche de fabricación europea perfectamente regulado, nos dimos cuenta de que seguían los problemas".

El mecánico pagó 72.000 euros por su vehículo, de los cuales 7.000 correspondían al software de conducción. "Al día siguiente de comprarlo vi los defectos y devolví el pedido del software", continúa. Es decir, pagó 65.000 euros que la empresa deberá reintegrar casi en su totalidad.

"El coche venía con la carrocería mal soldada. Me dijeron que era un problema tonto y que se lo llevase. Tenía la opción de devolverlo a través de internet en quince días, pero estuvo en su taller más tiempo y se me pasó el plazo. Me dieron la opción de soldarlo y les dije que no iba a permitir eso en un coche nuevo", relata. "Al no ofrecer más soluciones, decidí denunciar".

"Se rieron de mí"

Gaitán es, además de mecánico y perito, famoso en la red social de vídeos cortos TikTok, donde acumula cerca de un millón de seguidores, y en YouTube, donde supera los 100.000.

Así que, además de denunciar en el juzgado, ha hecho público todo el proceso.

Pese a ello, la respuesta de Tesla ha consistido en ignorarle.

"Mis primeros vídeos en TikTok no fueron sobre Tesla. Tuve un accidente laboral, me aburría y el canal empezó a funcionar. Les empecé a dar públicamente un año después de la denuncia", cuenta. "Les dije: como no me deis una solución, lo publico. Y se rieron de mí. Están por encima del bien y del mal. Elon Musk es el hombre más rico del mundo y España es un país que no le preocupa. Es un artista. Les da igual todo. Esta es la décima entrevista que hago sobre el tema y no han dado explicaciones a nadie".

Tesla tiene varias tiendas en España y un centro de reparaciones al norte de Madrid. Uno de los principales obstáculos que encontró Gaitán fue la deficiente atención al cliente de la empresa.

"En España no hay servicio al que llamar. Tienen tiendas, pero lo compras por internet, y luego puedes ir al service, que es como el taller. Yo lo he tramitado todo por Holanda", añade. La matriz europea de la empresa está en ese país.

Así, y gracias a la repercusión que han tenido sus denuncias en redes, Gaitán se ha convertido en el mecánico de referencia para clientes de Tesla que tienen problemas con su coche.

"Todas las semanas vienen clientes de toda España con problemas de soldaduras, múltiples defectos de acabado, baterías que se rompen... Yo les hago el informe del problema y les oriento sobre cómo iniciar la reclamación. Algunos fallos son graves y carísimos de reparar", remata.

Tesla no considera un coche de 60.000 euros alta gama

Uno de los argumentos de Tesla que más sorprendió tanto a Gaitán como a la jueza fue no considerar un vehículo de más de 60.000 euros gama alta.

Para Gaitán, es inaceptable que con ese precio traiga defectos de fábrica.

La sentencia apunta que "nos encontramos con un vehículo nuevo de elevado precio, aunque la parte demandada no lo incluya en la categoría de alta gama, que desde el momento de su entrega presentaba deficiencias reconocidas por la vendedora (...) Aunque la pericial insista en que los defectos apreciados no comprometen la integridad estructural ni la seguridad del vehículo, queda acreditado que el vehículo no reúne los estándares de calidad que se esperan de una marca de prestigio como Tesla".

"Aún pueden vender mucho aunque engañen a la gente" Ángel Gaitán, mecánico

El mecánico reconoce que, pese a todos los sinsabores, mantiene sus acciones en Tesla porque cree que aún puede ganar mucho dinero con ellas.

"Tengo muchas acciones. Las compré a menos de 60 dólares y han llegado a valer 1.200 [ahora mismo están en unos 700 dólares]. Creo que la marca tiene que ganar mucho dinero todavía, pero eso no quita que si un usuario tiene un problema, te dicen que es normal y que el coche no es de alta gama, haya que darles", concluye. "Veo que, aunque sigan engañando a la gente, tienen posibilidades de hacer buenos números. El público en general no conoce estos entresijos. Aunque ahora es cuando el resto de marcas sacan coches eléctricos. Probablemente este sea el último año que aguante las acciones".

Noticias relacionadas