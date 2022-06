Solo el 6% de las empresas usa el currículo ciego en sus procesos de selección

Un informe de Adecco señala que la mitad de las empresas carece de mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades en el reclutamiento de trabajadores

Las empresas distan de ser un espacio en el que no todo el mundo accede, opera y promociona en igualdad de condiciones. La mitad de las compañías carece de protocolos específicos para garantizar que un reclutamiento no favorece más o menos a determinados perfiles. Que los hombres soliciten adaptaciones de jornada para poder cuidar de sus hijos sigue siendo estadísticamente anecdótico. Y la presencia de mujeres en puestos directivos dista de ser paritaria, no en vano la Unión Europea ha aprobado exigir a sus estados miembros que un 40% mínimo de presencia femenina en los puestos de dirección de las grandes empresas. Estas son algunas de las conclusiones que recoge el informe publicado este miércoles por la consultora y ETT Adecco sobre igualdad en las empresas.

El estudio elaborado en base a una encuesta a 30.000 compañías constata varios 'agujeros' en el sistema de las empresas para prevenir sesgos indiscriminados. Para entrar, por ejemplo, el currículo ciego es un gran ausente en los procesos de selección. Este es un mecanismo que obliga a los aspirantes a enviar su carta de presentación sin edad, ni género, ni fotografía u otros datos personales similares para así minimizar las posibilidades de que el reclutador descarte de entrada uno u otro perfil solo por estas características.

Esta fórmula beneficia especialmente a los aspirantes mayores de 45 años, que habitualmente tienen experiencia contrastada y adecuación suficiente al puesto, pero son descartados ante la expectativa de las empresas de rejuvenecer sus plantillas. Según el informe de Adecco solo el 6% de las empresas encuestadas utiliza currículos ciegos.

ACOSO SEXUAL

Los sistemas de prevención una vez el trabajador está dentro de la empresa tampoco están sobradamente desarrollados en todas las compañías. El 29% de las firmas encuestadas, por ejemplo, no tienen un protocolo en casos de acoso sexual. O sólo un 11% prevé medidas de discriminación positiva para incorporar a más mujeres u hombres (dependiendo de cuál de si es un sector muy feminizado o masculinizando) para balancear sus plantillas. O la conciliación sigue recayendo en las mujeres, en tanto en que en la gran mayoría de empresas los hombres que solicitan una reducción de jornada para cuidar a sus hijos no supera el 5%.

Todo ello tiene un impacto en la presencia de mujeres en las esferas directivas. Según Adecco, en el 69% de las compañías las mujeres ocupan menos de la mitad de los puestos de poder dentro de la compañía.

