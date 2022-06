Adiós a la kuna: Croacia se convertirá el 1 de enero de 2023 en el vigésimo país de la Eurozona

Croacia ya tiene abierta la puerta de entrada en la Eurozona. El veredicto emitido este miércoles por la Comisión Europea es positivo. El país, que se incorporó a la Unión Europea hace casi nueve años, en julio de 2013, cumple las condiciones para entrar en el selecto club del euro y se convertirá el 1 de enero de 2023 en el vigésimo país de la Unión Europea en adoptarlo como moneda única. “Menos de una década después de su adhesión a la UE, Croacia está preparada para entrar en la zona del euro el 1 de enero. Esto hará que la economía de Croacia sea más fuerte y también hará más fuerte al euro”, ha celebrado en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La recomendación se produce tras la evaluación positiva recogida en el informe de convergencia de 2022 que considera que el país cumple con los requisitos recogidos en el Tratado y en los estatutos del Banco Central Europeo: estabilidad del tipo de cambio, tipos de interés a largo plazo, finanzas saneadas y estabilidad de precios. El camino, sin embargo, no ha terminado. El siguiente paso será que la Comisión Europea presente su propuesta al consejo de ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) el próximo 17 de junio que, tras consulta previa al Parlamento Europeo y un debate en el Eurogrupo y entre los líderes europeos durante la próxima cumbre de finales de junio, tomará una decisión final durante la primera quincena de julio. En esa reunión se adoptará el tipo de cambio al que se sustituirá la moneda nacional, llamada kuna, por el euro, que quedará irrevocablemente fijado.

