¿Cómo nos afecta la inflación más alta en casi 40 años?

La inflación volvió a subir en mayo hasta el 8,7%, con lo que se mantiene en los niveles de hace casi 40 años y afecta a numerosas variables. Además de reducir el poder adquisitivo de los salarios o las pensiones, también tiene efectos en el ahorro o los alquileres y por ello el Gobierno decidió poner un tope a la subida de los arrendamientos hasta el 30 de junio.

La inflación se ha convertido ya en un problema, ya que de los precios delos combustibles y la luz se ha trasladado al conjunto de la economía y anticipa próximas subidas del precio del dinero, como ya ha admitido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

De hecho, la tasa anual del a inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía o los alimentos no elaborados, se ha disparado hasta el 4,9%, la cota más elevada desde 1995. Todo ello alimenta las reclamaciones de recuperación del poder adquisitivo por parte de los sindicatos y acerca más las subidas de los tipos de interés, como ya ha ha hecho la Reserva Federal en EEUU.

Los salarios

La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios. Los convenios colectivos firmados hasta abril dejan un balance de incremento medio de los salarios del 2,40%, frente al 2,36% del mes anterior, pero muy alejados dela tasa anual de inflación. Los sueldos encaran el 2022 con la negociación colectiva parcialmente bloqueada por esa espiral inflacionista y por la falta de entente al más alto nivel entre la CEOE, CCOO y UGT, que tienen pendiente desde hace un año abordar un nuevo 'convenio de convenios' para guiar a la negociación colectiva. Además está sobre la mesa un pacto de rentas mediante el que los sindicatos deberían aceptar limitaciones en las alzas salariales y las patronales, en los márgenes y beneficios. De toda formas la diferencia entre empresarios y sindicatos prácticamente lo imposibilita.

El ahorro

Como sucede con los salarios, también el ahorro pierde valor con el alza de la inflación. La retribución de las cuentas y depósitos es prácticamente nula, ya que el precio del dinero se mantiene en el 0%. Los 100 euros de cuando comenzó el año valen hoy el 8,7% menos y, difícilmente encontrarán una retribución que lo compense o supere. La única vía es asumir mayores riesgos en la bolsa. En la actualidad, el dinero que está en cuentas y depósitos bancarios experimenta un rendimiento (por así decirlo), del 0,01% cuando tiene un plazo de hasta un año; del 0,39% entre un año y hasta dos y del 0,03% en los plazos de más de dos años, según los datos del Banco de España referidos a febrero. En renta fija pública, las letras del Tesoro a 12 meses arrojan una rentabilidad negativa y hay que ir a los bonos a tres años para obtener rendimiento positivos, pero por debajo del 1%. El Ibex, el principal indicador de la bolsa española ofreció el año pasado el 7,9%, pero igual que sube, baja.

Las pensiones

Las pensiones es otra de las rentas que se ve afectada por la inflación. Los pensionistas se han visto beneficiados por una paguilla para compensar el desvío con respecto a la inflación estimada que sirvió para actualizarlas en 2021%. De todas formas no recuperarán todo lo que han subido los precios, sino que la referencia es la inflación media de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, situada en torno al 2,5%, tal como prevé la reforma parcial acordada por los agentes sociales. En 2022, las prestaciones deben revalorizarse a partir de este nivel y así ha de suceder cada año después de que se aprobara subirlas al igual que el IPC. Las estimaciones sobre la inflación media para este año se sitúan entre más del 5% y el 7%.

Los alquileres

Otra de las rentas que se ven afectadas por el IPC son los alquileres. Y eso es es buena noticia para los propietarios, pero mala para los inquilinos. Por eso el Gobierno decidió que hasta el 30 de junio los pequeños propietarios y los inquilinos negocien la actualización y, en caso de que no haya pacto, que sea el 2%, que equivale al índice de garantía de competitividad. Eso significa que, con pacto, el alza podrá superar ese listón, siempre que sea acordado y el titular sea un pequeño propietario. En el caso de los grandes propietarios, el alza no podrá superar en ningún caso el 2% hasta el 30 de junio. El ahorro para el inquilino es importante: de tener 2u pasar de 1.217 a 1.323 euros por un piso de 85 metros en Barcelona, se pasará a 1.241, 82 euros menos al mes de los que serían de no haberse puesto este límite temporal.

