SpaceX pagó 236.000 euros por silenciar una denuncia de acoso sexual contra Elon Musk

SpaceX, la empresa aeroespacial creada por Elon Musk, pagó 236.000 euros para silenciar a una asistente de vuelo que denunció al magnate por acoso sexual y conducta sexual inapropiada. La azafata acusó a Musk de mostrarle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y ofrece un caballo a cambio de un masaje erótico durante un vuelo de la compañía, en 2016. El magnate niega los hechos y saca hierro en Twitter, una semana después de paralizar la compra de esta red social por 41.000 millones de euros. "Podemos usar "Elongate" como nombre del escándalo. Es un poco perfecto", ha tuiteado, a la vez que ha acompañado el mensaje con un emoticono que ríe.

Finally, we get to use Elongate as scandal name. It’s kinda perfect. 🤣 https://t.co/qSNH7lsn72

La azafata trabajaba para la flota de aviones corporativos de SpaceX. Tras aceptar el trabajo, la empresa la animó a hacer un curso de masajista para poder dar masajes a Musk, explica el medio de comunicación 'Business Insider', que este jueves ha publicado la exclusiva.

El acuerdo de indemnización para enterrar la denuncia se firmó en 2018 e incluía una cláusula de confidencialidad. Ha sido una amiga de la supuesta víctima la que ha hablado con 'Insider' y la que ha compartido los documentos y otras pruebas, como su propia declaración.

La azafata le contó a su amiga que el multimillonario le pidió que fuera a su cabina durante un vuelo "para realizarle un masaje de cuerpo completo", dice la declaración. Cuando la asistente llegó, descubrió que Musk "estaba completamente desnudo, excepto por una sábana que cubría la mitad inferior de su cuerpo".

La declaración precisa que durante el masaje Musk "expuso sus genitales" y luego "la tocó y le ofreció "comprarle un caballo si "hacía más", en referencia a la realización de actos sexuales".

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech