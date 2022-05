El Gobierno pagará las bajas por menstruaciones dolorosas

Se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno para la regulación como una incapacidad temporal las bajas menstruales en la reforma de la ley del aborto

Los ministros de Inclusión, Igualdad y Ciencia, José Luis Escrivá, Irene Montero y Diana Morant, en un acto. / Alejandro Martínez Vélez

Tras unas horas de tensión y cruce de declaraciones, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para la inclusión de las bajas menstruales en la reforma de ley del aborto y que estas no supongan gasto para el empresario, sino que las pague el Estado desde el primer día, según han confirmado fuentes gubernamentales.

La baja se establecerá como una incapacidad temporal especial de contingencias comunes, lo que significa que tiene que ser prescrita por un médico, como cualquier otra incapacidad temporal. En la actualidad se otorgan unas 6.000 por motivos ginecológicos, que pueden ser motivadas por una infección, un mioma, un pólipo, etc.

Y el anteproyecto de ley, que será previsiblemente aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros, no establecerá un número de días máximos. En la propuesta inicial del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se hablaba de tres días, ampliable a cinco, pero finalmente se ha acordado que se ajustará a lo que la mujer necesite y lo que indique el médico, según las citadas fuentes.

Y para que puedan usarlas las mujeres jóvenes en sus inicios en el mercado laboral, dado que los dolores fuertes e incapacitantes suelen darse en los primeros años de menstruación y normalmente se van regulando y aminorando con los años y los embarazos, no se requerirá un mínimo de cotización, a diferencia de las enfermedades comunes, que exigen un periodo mínimo de 180 días, en los cinco años previos.

Pero lo más importante del acuerdo es que será el Estado, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el que pagará el permiso desde el primer día, tal como quería Igualdad para aminorar el rechazo que estas bajas pueden causar en el ámbito empresarial, por tener que perder a parte de la plantilla unos días al mes y tener que asumir parte del coste.

CHOQUE ENTRE VICEPRESIDENTAS

A pesar de que se apunta a un acuerdo interno, unas declaraciones ayer de Escrivá, en las que revelaba que la regulación de la baja por menstruación se estaba debatiendo en el seno del Ejecutivo, hizo emerger las discrepancias sobre este tema. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que todavía se encuentra "en proceso interno de discusión" en el Gobierno. Horas después, la división escaló al ámbito de las vicepresidencias, con un choque directo entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

La vicepresidenta económica elevó el alcance de la polémica y declaró que el Ejecutivo "no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres". Calviño señaló a que existen "distintos borradores" y que se está evaluando qué medidas son necesarias adoptar y cuáles ya están cubiertas por los distintos instrumentos legislativos, ya que actualmente los médicos pueden expedir bajas laborales por reglas dolorosas. Pero, lo que reclama Igualdad, es que se considere una causa de incapacitación temporal, como sucede con una gripe, y que sea más fácil solicitarla.

Las declaraciones de Calviño provocaron una reacción posterior de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que convierte este debate en un nuevo enfrentamiento entre ministros de un bloque y del otro. Díaz respondió que lo que "estigmatiza" a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes". En su opinión, el "mundo laboral no es neutro" y la política laboral actual está "profundamente masculinizada". Este viernes la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, afirmó que "sigue pareciendo que lo que nos pasa a las mujeres es menos importante que lo que les pasa a los hombres".

La discusión ha quedado así abierta en canal en el seno del Gobierno. Hasta UGT ha advertido que es un tema "complejo" y ha pedido que se aborde en el marco del diálogo social. Según Igualdad esto sucede porque "no han entendido" el fondo de la cuestión, que es, insisten, que sólo se podrá acceder a esta baja en el caso de mujeres que sufran reglas muy dolorosas, causadas sobre todo, por problemas físicos previos.

IVA Y SEMANA 36

La nueva ley del aborto plantea además dos temas más que la parte socialista del Gobierno no acaba de asumir. Una es la propuesta de dejar al 0% el IVA de los productos de higiene femenina y de los pañales. La otra, la posibilidad de coger la baja por embarazo a partir de la semana 36, sin tener que aducir razones. Sobre lo primero, Unidas Podemos reconoce que el acuerdo de gobierno con el PSOE recoge que se rebaje al 4%. Pero, según fuentes conocedoras, el Ministerio de Hacienda se opone con el argumento de que no es el momento de reducir impuestos en plena guerra de Ucrania y que la recaudación del IVA en España ya es de las más bajas. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género pidió que "recapacite" porque es "perfectamente asumible" en términos económicos.

Respecto a que las gestantes puedan pasar el último mes de embarazo sin trabajar, con un permiso remunerado, tampoco hay consenso en el Ejecutivo. La contraoferta del Ministerio de Inclusión es que sea a partir de la semana 39.

