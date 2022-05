El reto de salvaguardar los salarios

3 Se lee en minutos



Un grupo de personas con una pancarta participa en una concentración para exigir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios frente a la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, a 16 de diciembre de 2021 bajo el lema Ahora, los salarios, ¡Pagad más!. / Rober Solsona / Europa Press

Recientemente veía una foto con un niño y una niña con el puño en alto y dos carteles colgados por el cuello a modo de pancarta. “Arriba los salarios” se podía leer en el de ella; “Abajo los precios” en el de él (además de un chupa chups en la boca, por contarlo todo). La foto era tomada en una manifestación en Vallecas, el icónico barrio rojo de Madrid. Podrían ser perfectamente los slogans de este Primero de Mayo de 2022, porque constituyen el mensaje fuerza que CCOO saca a las calles españolas.

No habíamos terminado de salir de la crisis pandémica cuando nos hemos adentrado en las consecuencias de una guerra en suelo europeo, con recorrido aún incierto y efectos severos sobre la economía.

Si la anterior crisis tuvo como objetivo sindical prioritario el mantenimiento de los puestos de trabajo, en esta situamos la salvaguarda de los salarios como principal reto.

2021 arrojó una inflación interanual del 6,4%. En este año que discurre las cosas no van mejor. El 8,4% que hemos conocido en abril es una losa sobre el conjunto de la clase trabajadora y particularmente de aquella que tiene los menores sueldos.

Los sindicatos hemos planteado una propuesta para paliar estos incrementos de los precios. Un acuerdo a tres años, en los que en cada uno de ellos se trasladará a los convenios colectivos una subida salarial inicial, (en torno al 3,5% en este 2022, y un 2,5% en los dos posteriores) que debe ir acompañada de una cláusula de garantía salarial. De esta manera si la inflación terminase en cada uno de esos años por encima de estas cifras, operaría tal cláusula y los trabajadores no perderíamos poder de compra.

Hay quien dice que este esquema salarial puede conllevar inflación de segunda ronda. No compartimos este diagnóstico. Es más, el riesgo real que tenemos por delante es que una devaluación salarial conlleve un debilitamiento de la demanda interna, lo que supondría un lastre para la recuperación económica.

Si las medidas para rebajar precios energéticos surten efecto y se van reduciendo los costes intermedios para las empresas, mucho nos tememos que no habrá una bajada proporcional de precios al consumo. Esto tendría como consecuencia una mejora de los márgenes empresariales, del que no se pueden apropiar en exclusiva el empresariado y los accionistas de las empresas. Por ello nos hemos negado a suscribir un acuerdo de negociación colectiva si no lleva aparejada la citada cláusula.

El actual escenario de desacuerdo se va a trasladar a los convenios colectivos, y esto presagia una conflictividad creciente en su negociación. Desde CCOO, en unidad de acción con UGT, vamos a impulsar ese tensionamiento de la negociación colectiva. Queremos rechazar la falta de corresponsabilidad de la patronal en estos momentos.

La segunda reivindicación principal es controlar los precios y proteger a quien más está sufriendo su subida. El sistema de precios energéticos debe ser modificado, aunque el reciente acuerdo entre España, Portugal y la Comisión Europea puede ser la medida clave para soslayarle temporalmente.

Sin embargo, el incremento de precios en buena medida ya se ha dado. Para CCOO, las medidas de protección de las personas y familias con menos recursos se han quedado cortas. Estimamos que unos 9,5 millones de personas tienen salarios de 1.000 euros o menos, están en el desempleo, o tienen pensiones no contributivas y con complementos a mínimos. Para estas personas llegar a fin de mes es un calvario. Es necesaria una prestación que compensase la inflación, y suponga un alivio mientras de se contienen los precios en la segunda parte del año.

Y por último hay que apostar por medidas que favorezcan la igualdad y la cohesión social. Convivimos con múltiples situaciones de exclusión, precariedad laboral, pérdida de expectativas vitales, incertidumbres ante las profundas mutaciones económicas y sociales que se suceden a gran velocidad. La organización de las personas trabajadoras como sujetos empoderados en la mejora de los derechos laborales, las condiciones de vida dignas, la protección social, los servicios públicos son bases materiales y de conciencia, necesarias para defender la democracia y la dignidad de la vida de las mayorías sociales. También por eso, vamos a las calles este Primero de Mayo.

