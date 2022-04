Las mejores estrategias de inversión de la mano de cuatro expertos

7 Se lee en minutos Gema Carrasco



Prensa Ibérica y el Periódico de España, junto con el patrocinio de Singular Bank, han organizado un nuevo Ciclo Nacional de Conferencias online para inversores, en las que nos han ofrecido ideas prácticas de la mano de diferentes expertos de gestoras internacionales de gran prestigio en el sector. En este encuentro han participado Beatriz Rodríguez de Fidelity International, Juan Pita de Generali Investments, Sergio López de Groupama AM y Álvaro Fernández de Capital Group. Todos ellos han explicado con argumentos y pedagogía cuáles pueden ser las estrategias de inversión más adecuadas para estos tiempos que corren, y que hacen están llenos de “imputs” negativos: alta inflación, parón de las materias primas, reducción de los crecimientos esperados, guerra en Europa sin visos de finalización.

Situación actual

Las jornadas comenzaron con la introducción de Mª Ángeles Benedito, directora de la oficina de Goya de Singular Bank, que recordó que la guerra que estamos viviendo tiene muchas implicaciones. “Está aumentando el riesgo de que la guerra se prolongue con un elevado coste social, económico y humanitario. Los clientes e inversores tienen mucha incertidumbre y necesitan que les asesoremos y les contemos con transparencia y rigor qué impacto pueden sufrir en sus carteras y qué medidas estamos tomando para proteger de la mejor manera posible sus inversiones".

En un mercado lleno de incertidumbres, Beatriz Rodríguez San Pedro, sales manager de Fidelity International, explica que “nosotros ponemos el foco en la inflación que viene de una ralentización del crecimiento”. Por su parte, Álvaro Fernández Arrieta, managing director iberia de Capital Group revela que “nos preocupan los precios de la energía que se van a mantener estructuralmente más altos y con un crecimiento más bajo e inflación”. Esto ha supuesto un frenazo de la economía.

Por su parte, sales manager de Generali Investments, Juan Pita Da Veiga, aporta dos puntos de optimismo a esta situación. “Hemos visto que las carteras de grandes fondos de inversión estaban en su mejor momento de liquidez y eso hace que en caídas, esta liquidez pueda servir de sostén en muchos activos. Y, por otro lado, si los precios del petróleo no se vuelven a ir por encima de los 115 dólares al barril, el escenario de recesión es poco probable. Habrá un entorno de crecimiento más bajo, pero es el entorno de crecimiento de los últimos años”.

Sergio López de Uralde, Business Development Manager Iberia de Groupama AM, nos explica que, desde la compañía, ven “la volatilidad como una oportunidad. Provoca ineficiencias en el mercado y la gestión activa cobra más sentido que nunca. Es importante que el inversor sea paciente porque una situación negativa en el corto plazo, se puede convertir en positivo en el medio/largo plazo”.

Dónde enfocar las inversiones

El sector salud, la inversión en empresas que cuiden a su capital humano o las multinacionales más globales y seguras, se perfilan como grandes áreas donde tener seguridad en las inversiones siempre que se hagan en el momento correcto y se mantengan el tiempo necesario. Los expertos apuntan diferentes sectores y estrategias para tener éxito en las decisiones de inversión.

Desde Capital Group, Álvaro Fernández nos explica que invierten en un espectro de empresas multinacionales que van desde aquellas que se encuentran en una fase inicial hasta los campeones mundiales establecidos de hoy en día. Las grandes compañías, por su propia naturaleza, están presentes en diferentes países y mercados. Una plantilla cada vez más global les mantiene en contacto con las nuevas tendencias sobre el terreno, lo que les permite adaptarse rápidamente a las preferencias de los clientes.

Juan Pita, de Generali Investments, nos explica que “detectamos hace años que el capital humano de las compañías que han provisto a sus empleados de las herramientas fundamentales para mejorar el objetivo común, se comporta mejor que aquellas que no lo han hecho”. En este sentido, se basan en que el capital humano es fundamental para el rendimiento de las empresas. “Las empresas que cuidan su capital humano tienen un 80% menos de absentismo laboral, menor rotación entre sus empleados, menos accidentes laborales y sus clientes tienen mayor satisfacción con los servicios de las empresas. Hemos estimado que estas empresas generan un 15% más de productividad y casi un 20% más de ventas”.

En el caso de Sergio López de Groupama AM proponen “una estrategia de retorno absoluto market neutra, es decir, una estrategia que tiene el objetivo de obtener rentabilidades positivas independientemente de la situación del mercado”. El experto explica cuatro razones para elegir esta estrategia. “En primer lugar, si el mercado está al alza o a la baja no le afecta. En segundo, la volatilidad le viene bien. Mientras más volatilidad, más ineficiencia de mercado. En tercer lugar, es un fondo que no toma dirección en tipo de interés, ni en riesgo de crédito. En cuarto, ha sido históricamente un gran protector en momentos de estrés de mercado”.

Por último, Beatriz Rodríguez de Fidelity International explica que “apostamos por la salud, algo estructural en cualquier cartera. Si analizamos los últimos cinco años, el sector salud ha demostrado generar rentabilidades mucho más estables que índices globales. Es un sector estable en el tiempo”. Y es que, según nos explica la experta, el pronóstico es que en 2050 la gente mayor de 65 años haya aumentado exponencialmente. El vínculo de esta población con la salud es enorme por la demanda de productos y servicios. Además, es un sector en el que el nivel de innovación es enorme y con las situaciones que hemos vivido recientemente, los gobiernos están invirtiendo en hacer más eficiente el sector.

Estrategias de inversión

A la hora de elegir una estrategia para centrar las inversiones, desde Capital Group, Álvaro Fernández confía en New Perspective, una estrategia de renta variable global core y flexible que en estos casi 50 años mantiene su relevancia debido a que sigue identificando, gracias al análisis bottom-up, las empresas que impulsan y se benefician de las transformaciones que se derivan de los cambios que experimentan los patrones del comercio mundial y de los cambios seculares multigeneracionales en la economía global. La estrategia tiene como objetivo conseguir el crecimiento del capital a largo plazo, sin centrarse en un objetivo de ingresos o rendimiento, invirtiendo en un espectro de empresas multinacionales que van desde aquellas que se encuentran en una fase inicial hasta los campeones mundiales establecidos de hoy en día.

La experta de Fidelity Inernational, Beatriz Rodríguez, recomienda el fondo Fidelity Funds Global Health Care Fund, que invierte en renta variable a nivel global asociada al sector salud, desde distribuidores a manufacturado de farmacias o tecnología. Posee una amplia diversificación. Está gestionado por más de 400 analistas que estudian las compañías a nivel cualitativo y cuantitativo. El gestor busca que las compañías tengan unos estándares de calidad, un rating de sostenibilidad elevado, gobernanza o equipos sólidos.

Desde Generali Investments, Juan Pita explica su estrategia de Sycomore Fund Europe Happy@Work, un fondo que invierte en compañías que ponen el foco en el capital humano. “Lo hacemos a través de una cartera diversificada en 7 sectores, mayormente centrada en Europa, pero aproximadamente el 15% es fuera de Europa”.

Por último, Sergio López de Groupama AM apuesta por G Fund Alpha Fixed Income. “Se trata de un fondo de retorno absoluto market neutral pero de renta fija. Este fondo se lanza en 2011 porque hay una oportunidad en el mercado. Está formado por dos cestas, el 80% invierte en bonos, en activos líquidos y seguros; y el 20% en operaciones de arbitraje no direccional. Son operaciones poco volátiles”.

A pesar de la situación que está viviendo el mercado, los expertos que participan en este Ciclo de Conferencias para Inversores arrojan luz para saber cómo escoger una cartera y qué elementos influyen en el éxito de las decisiones de inversión.

Juan Pita Da Veiga, sales manager de Generali Investment “Creemos que la empresa no es un capital abstracto, sino que son un conjunto de empleados luchando por un objetivo común”

Sergio López de Urralde, Business Development Manager Iberia de Groupama AM “Hoy en día el futor es más incierto que nunca y tener un fondo con características defensivas te correlaciona la cartera”

Álvaro Fernández Arrieta, managing director iberia de Capital Group “Hay que buscar asesoramiento financiero porque la clave es saber dónde invertir y no cuándo. Y una vez que tenemos escogida la cartera y el nivel de riesgo, hay que permanecer invertidos”

Beatriz Rodríguez San Pedro, sales manager de Fidelity International “Muchos estamos asustados por la situación de incertidumbre y quizás la tentación es quedarse en liquidez, pero hay muchas oportunidades para seguir invirtiendo con rentabilidad”

