Amazon presenta una denuncia contra la formación de su primer sindicato

Amazon ha presentado una denuncia contra la formación del primer sindicato por parte de los trabajadores de un almacén del gigante tecnológico en el distrito neoyorquino de Staten Island, informaron este sábado medios locales.

Según la compañía, los líderes sindicales presionaron a los trabajadores para que votaran a favor de la formación de un sindicato, un argumento que el abogado del conocido como Sindicato Laboral de Amazon (ALU, por sus siglas en inglés), Eric Milner, calificó de "absurdo", según el canal CBS.

El pasado 1 de abril, empleados de la planta JFK8 de Amazon en Nueva York ganaron un pulso al gigante tecnológico y tras meses de lucha lograron crear el primer sindicato en Estados Unidos de la compañía, que ha intentado por todos los medios frustrar cualquier iniciativa de organización sindical.

@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS 🎉 @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊🏾 #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon 🔥🔥🔥🔥