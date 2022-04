¿Subirá el precio de la luz a 4.000 euros el MWh?

El límite nuevo que se fijará persigue evitar disfunciones en el mercado

El límite máximo del mercado eléctrico será en unas cuatro semanas de 4.000 euros el megavatio-hora (MWh) en vez de los 3.000 actuales, como ha adelantado EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. Eso se produce en un momento en el que se está a la espera de que España y Portugal puedan establecer un tope al gas que se emplea para generar electricidad para limitar los precios en el mercado mayorista de la luz. En todo caso, la fijación de un límite más elevado ¿significa que se puede llegar a esa estratosférica cifra? ¿Repercute eso en la factura que pagan los usuarios?

¿Es una cuestión política?

El límite es una cuestión técnica, no política o no destinada, en principio, a que los precios se desboquen. Otorga flexibilidad para evitar que el mercado no funcione en caso de alcanzarse un determinado nivel de precio. La normativa europea establece que si el precio del mercado supera el 60% del máximo establecido (3.000 euros por megavatio-hora en este caso) "en al menos una unidad de tiempo de mercado (hora) en un día en una zona de subasta individual o en varias zonas de subasta" se debe modificar ese precio máximo.

Y eso es lo que ocurrió por primera vez en Europa el pasado 4 de abril, cuando el precio de la luz en el mercado mayorista francés rozó los 3.000 euros por megavatio-hora entre las 7 y las 9 de la mañana, con unos precios de 2.712,99 y de 2.987,78 euros por megavatio-hora, por el descenso de las temperaturas y el parón de la mitad de las centrales nucleares francesas.

¿Cómo se aplica?

Tras ese despegue horario en el mercado francés se activó el mecanismo que obliga a los mercados europeos a incrementar ese precio máximo en 1.000 euros por megavatio-hora. De ahí que tenga que pasar de los 3.000 euros actuales, a 4.000 euros a partir de las "cinco semanas siguientes" al día en que se superó el umbral fijado. Esto será el 9 de mayo. Es algo parecido a las hipotecas, antes de la judicialización de las cláusulas suelo: que haya un techo no quiere decir que se llegue al mismo, si bien existe la posibilidad.

¿Hay también un suelo?

El precio mínimo se mantendrá sin variaciones en los -500 euros por megavatio-hora, una cifra a la que nunca se ha acercado ningún país, de momento; aunque muchos, como Alemania, Francia o Bélgica sí han conocido el hecho de tener precios medios horarios negativos, e incluso también algún día precios medios diarios en negativo. En España los precios simbólicos llegan a producirse en momentos de gran aportación de las energías renovables.

Un hombre introduce ropa en una lavadora doméstica, en una foto de archivo. EFE/ Paco Torrente/aa / -

¿Se ha llegado en España a estos precios?

En España, el precio más alto alcanzado en una hora se registró el pasado 8 de marzo, día con el precio medio diario más alto hasta la fecha (544,98 euros por megavatio), cuando entre las 19 y 20 horas rozó los 700 euros por megavatio-hora, una cifra nunca vista que se produjo un día después de que el precio del gas natural en el mercado ibérico de gas alcanzase el récord al cierre de 214,36 euros por megavatio-hora, diez veces superior a la media del gas natural desde la entrada en funcionamiento de este mercado.

¿Se aplica en España?

El precio límite en el mercado mayorista español hasta julio del año pasado era de 180 euros MWh de máxima y el mínimo de 0 euros. Se consideraba una anomalía ibérica que no se superó hasta el 16 de septiembre, cuando ya el máximo era otro, y el mercado mayorista alcanzó un precio de 188,18 euros por megavatio-hora. Hasta esa fecha el récord histórico había sido de 103,76 euros por megavatio-hora el 11 de enero de 2002. La Comisión Europea llevaba tiempo 'persiguiendo' a España para que modificara estos límites y armonizar, así, todos los mercados europeos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideró la propuesta "adecuada" porque "permite un mayor alineamiento" con el resto de Euro.

¿Afecta al recibo?

Igual que con cualquier precio que sale del mercado de generación eléctrica. El límite máximo otorga más margen de subida, pero eso no significa que vaya a producirse o que deba producirse. En todo caso, la cotización en el mercado mayorista supone solo una proporción del precio que pagan los titulares de la tarifa regulada (PVPC), que se convierte en céntimos por kilovatio-hora. Luego además están los cargos y peajes, así como los impuestos. El precio mayoristas para este sábado es de 241,59 euros MWh.

