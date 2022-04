La secretaria de Estado de Digitalización en Inteligencia Artificial ha participado en el primer evento sobre los fondos europeos Next Generation EU organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de España

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización en Inteligencia Artificial / ALBA VIGARAY

Esther Alonso Vaquerizo



En el evento Fondos europeos para la digitalización de las pymes, celebrado esta semana en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, Carme Artigas, ha reiterado el apoyo del Gobierno de España a las pymes. “Las pequeñas y medianas empresas han estado y están en el foco de preocupación y de acción de este Gobierno. Se han dedicado 136.000 millones de euros, movilizados a través de préstamos ICO, siendo el 98% destinados a pymes y autónomos. Los ertes han sido otro apoyo importante que no se nos puede olvidar. Si las pymes han podido resistir la crisis ha sido gracias a las ayudas que se han desplegado por el Gobierno de España en distintos ámbitos”.

Artigas recordó también que, hace un año, el Consejo de Ministros aprobó medidas extraordinarias para dar respuesta a la solvencia empresarial ante la pandemia, concediendo una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos, destinados al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y acreedores, una línea de 3.000 millones para que el ICO pudiera acompañar a los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para recapitalización de empresas afectadas.

“El compromiso del Gobierno con las pymes sigue siendo notorio a día de hoy. Prueba de ellos es que, junto a las ayudas explícitas extraordinarias para paliar el impacto de la guerra, se han aprobado 10.000 millones más para liquidez de empresas, para poder ampliar la devolución de los avales ICO de 8 a 10 años y, en concreto, los autónomos y sectores más afectados que tengan carencias adicionales de 6 meses más. En la actualidad, el 9% de las empresas españolas se encuentran en una situación de crisis de liquidez financiera. Sin todos estos avales que ha ofrecido el gobierno, las pymes en dificultades rondarían el 33%”, afirmó la secretaria de Estado.

En vías de digitalización

La digitalización del tejido empresarial en España también es una máxima del Gobierno. Según recordó Artigas durante el evento, “España fue el primer país de toda la Unión Europea al que se le aprobó el plan de digitalización, en julio de 2020. En el año 2021 recibimos una transferencia de 10.000 millones de euros para esta iniciativa. En la actualidad, está en curso una transferencia de 19.000 millones y en 2022-23, solicitaremos los pagos de 18.000 y 17.000 millones respectivamente. Esto supone que, en tres años, habremos recibido el 80% de las transferencias totales. En lugar de recibir los fondos de manera gradual a lo largo de cinco años, nos hemos autoimpuesto la presión de ejecución en los primeros 3 años, para impulsar la recuperación desde el sector público y esperar después los efectos multiplicadores de un sector privado en condiciones mejores de crecimiento económico”.

Las ayudas para la digitalización no son algo abstracto sino muy real, y los fondos ya están llegando a todo el territorio. En palabras de la ponente, “a finales de 2021 ya se habían asignado a las comunidades autónomas 11.151 millones de euros, cuya responsabilidad es la misma que la del Gobierno central: que este dinero llegue a quien lo necesita y con impacto. Parte de esta cantidad, 1.700 millones de euros han sido asignados para políticas públicas de digitalización, 1.051 millones se han destinado al programa para transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, 3.400 millones han ido para contribuir al impulso de la PYME y el emprendimiento y 800 millones se han destinado a impulsar la conectividad digital 5G. Para nuestra estrategia nacional de inteligencia artificial hemos ejecutado el año pasado 180 millones de euros y tenemos también el Plan Nacional de Competencias Digitales, para el que hemos traspasado a las comunidades autónomas más de 1.800 millones de euros. Podemos decir que hay una gran cogobernanza en la gestión de esos fondos y que compartimos la responsabilidad y el deber de ejecutarlos eficientemente desde todas las administraciones”.

Las pequeñas y medianas empresas son también objeto de estas ayudas para la transformación digital: “Son el corazón y el alma del tejido empresarial de nuestro país. La clave de la reconstrucción económica en nuestro país es la transformación digital, y la gran palanca de cambio para la mejora de la competitividad de nuestras empresas pasa por que tengamos éxito en la transformación digital de las pymes. Hay estudios que cifran que, con este cambio, podemos conseguir aumentos de productividad en el 15% y el 25%”, augura la secretaria de Estado.

El ‘Kit Digital’, una herramienta clave

En palabras de Artigas, “la razón por la cual España, la única gran economía europea donde no hay una correlación directa entre crecimiento económico, productividad y creación de empleo, es justamente porque tenemos un tejido productivo compuesto por muchas pymes, siendo un 80% micropymes de menos de 5 trabajadores, y en sectores de actividad que, hasta ahora, no han generado mano de obra muy cualificada y, por lo tanto, no han podido absorber las ventajas de la transformación digital para aumentar la productividad. Eso es lo que queremos cambiar. Por un lado, queremos cambiar cuantitativamente, el PIB español debe aumentar. Por otro lado, debemos crecer cualitativamente: tenemos que empezar a migrar actividades de poca calidad hacia actividades de mayor valor añadido”.

El 22% de la economía española ya es digital y el objetivo del Gobierno es llegar al 40% entre 2025 y 2030, que son las cifras que se proyectan a nivel europeo. “Para ello, necesitamos que las pymes no se queden fuera, que se sumen al carro de la digitalización. El ‘Kit Digital’ puede tener un peso trascendental en el cambio del modelo económico de nuestro país. Este programa tiene asignados 3.000 millones de euros en la actualidad, pero es muy posible que esta cantidad aumente para dar respaldo a más pymes, porque sabemos que, sin estas pequeñas y medianas empresas, la digitalización no será nunca un hecho en España”, concluyó Artigas.

