Luis Aribayos: "En España no habrá digitalización si no se digitalizan las pymes"

El secretario general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Luis Aribayos, fue el encargado de dar la perspectiva de las pymes frente a la digitalización en el primer foro convocado por Prensa Ibérica y El Periódico de España, cuyo tema central fue el impacto de los fondos europeos Next Generation en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.

Desde su punto de vista, la digitalización es algo crítico para nuestra economía y, por ende, para las pymes. Tal y como afirmó Aribayos, "tan solo 5.017 empresas en nuestro país no son pymes. El 99,83% de las empresas españolas son pymes y el 94,7% son micropymes: tienen menos de 10 trabajadores". El experto prosiguió haciendo hincapié en el hecho de que la situación actual de estos negocios no es muy tranquilizadora: "España presenta la mayor caída de la OCDE del PIB del año 2021 (10,8%), la menor recuperación (5,1%) del PIB en el año pasado, nivel de endeudamiento alto, déficit y, algo fundamental para las pymes, un nivel muy bajo de compensaciones por el cierre. Estas compensaciones rondan el 0,6% del PIB mientras que, en otros países europeos como Alemania, alcanzan el 3,5%”.

El secretario general de CEPYME recordó también que hemos tenido que devolver un 40% de los 7.000 millones ofrecidos por Europa, porque no han cumplido con su objetivo que era llegar a la mayoría de las pymes. “En la actualidad, estos pequeños y medianos negocios tienen problemas de competitividad, una productividad por debajo del 6,6%, y se enfrentan a una subida de cotización de las sociedades y un incremento del salario mínimo”, añadió.

La digitalización: un reto para las pymes

Este inmenso tejido productivo español se enfrenta, además, a la digitalización que, si bien se perfila como la solución de muchos problemas, supone también un desafío complejo para las pymes. Durante su discurso, Aribayos opinó que “no habrá digitalización en nuestro país si no se digitaliza la pequeña y mediana empresa y no se podrá digitalizar al margen del capital humano. Si ya es difícil para una gran compañía tener el talento necesario para la digitalización, imaginen lo que supone para una microempresa. Conseguir la digitalización, la transformación digital de la pequeña y mediana empresa en este momento, es algo muy complejo. Desde CEPYME pensamos que las grandes empresas tienen una misión fundamental en la consecución de este fin, ya que su papel tractor hacia las medianas empresas proveedoras y estas, a su vez, hacia las pequeñas, es fundamental”. El experto abordó también el tema de la brecha digital en los pequeños negocios en los que, muchas veces, hay personal de edad que no se siente capaz de digitalizarse, cuando son personas con grandes conocimientos y muy valiosas en su puesto de trabajo. “Es importante que se produzca un cambio hacia lo digital en las pymes. De otro modo, será una debacle”, afirma Aribayos.

El complejo acceso a los fondos europeos

El secretario general de CEPYME también habló en su ponencia sobre las limitaciones de muchas pymes a la hora de saber cómo acceder a las ayudas ofrecidas por Europa. “Dos de cada tres pequeñas y medianas empresas en España no cuentan con los fondos europeos; piensan que no le van a llegar, que no son capaces de cumplir los requisitos necesarios. Lo cierto es que no lo tienen muy fácil: si una pyme tiene que aportar el 70% de un proyecto para poder acceder a estos fondos europeos, es muy probable que no pueda hacerlo. En CEPYME creemos que, en determinados ámbitos, las pymes deberían tener más fácil el acceso a los fondos europeos”, añadió Aribayos.

Sobre el plan de recuperación el experto afirmó que, pese a que aún los fondos no han llegado a las pymes de la manera esperada, lo que sí ya es tangible son las reformas de este plan. Respecto a las ayudas y la digitalización, el secretario general hizo mención especial al ‘Kit Digital’: “Es el programa estrella por muchas razones. La primera, por el importe: 3.000 millones de euros. Es una cantidad importante, sin duda. Sin embargo, desde CEPYME pensamos que no lo es, sobre todo para el sector al que se dirige, que son las pymes de 10 a 49 empleados. No obstante, es cierto que este programa está contribuyendo a cambiar la percepción de la pequeña y mediana empresa respecto a los fondos europeos: está ayudando a verlos más accesibles”.

Aribayos habló también de la importancia de invertir en distribución para mejorar esa entrega de última milla, en cómo convencer y cómo hacer que los fondos europeos sean una realidad para el tejido productivo español: “El Gobierno debe tener muy claro que, si los fondos europeos no llegan a las pymes, serán un fracaso. El objetivo es que nos unamos todos, empresas de todos los tamaños, asociaciones, cámaras de comercio… y que, entre todos, hagamos una estrategia para que el dinero de los fondos europeos llegue a las pymes y no tengamos que devolver ni un euro”, añadió al final de su discurso.

