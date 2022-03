Las empresas pagan 1,6 veces menos a sus trabajadores en España que en Francia o Alemania

Las empresas pagan 1,6 veces menos por hora trabajada en España que en la vecina Francia o en la locomotora económica del Viejo Continente, Alemania. Según datos publicados este lunes por Eurostat, el coste laboral por hora en España es de 22,9 euros, lo que incluye tanto el salario como las obligaciones de la compañía con la Seguridad Social. Un importe que en España apenas ha variado entre 2020 y 2021 y que es sensiblemente menor que el que tienen que pagar los patronos en los estados del centro de Europa, donde la hora fluctúa entre los 41,6 euros de Bélgica, los 37,5 euros de Austria o los 39,7 euros de Suecia. En este sentido, la mano de obra española se parece más a la eslovena (21,1 euros).

💰In 2021, average hourly labour costs in the whole economy were estimated to be €29.1 in the EU & €32.8 in the euro area.

Lowest hourly labour costs were in 🇧🇬Bulgaria (€7.0) & 🇷🇴Romania (€8.5). Highest in 🇩🇰Denmark (€46.9) & 🇱🇺Luxembourg (€43.0).

