¿Quién es Manuel Hernández, líder de la plataforma que ha convocado el paro?

Miguel Hernández declarando ante los medios

Manuel Hernández es el hombre que ha conseguido convocar a 5.000 camioneros, según fuentes policiales, hasta la puerta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este ciudadano de Hellín, municipio de Albacete, es el presidente de la plataforma que inició los parones en el sector por todo el país y, aunque no cuente con el apoyo de la patronal, que se reunió con la ministra de transportes Raquel Sánchez Jiménez; sin él, ha conseguido ser la cabeza de una organización que defiende el gremio del transporte de mercancías.

A través de las redes sociales y videos reenviados por WhatsApp este activista consiguió extender el parón de actividades por todo el territorio peninsular reuniendo a "100.000 transportistas" para que se uniesen al cese, según confirmó en una entrevista a Antena 3.

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que dirige Manuel Hernández, se ha sentado a negociar con la ministra pese a la previa reunión con la patronal y ha anunciado durante la manifestación que "si la reunión es meramente informativa, el paro seguirá".

La plataforma defiende ser de un carácter apolítico, aunque el gobierno ha tildado a los manifestantes de ser "ultraderechistas", cosa que ha desmentido Manuel Hernández: "A mí me da igual la ultraderecha, la ultraizquierda, el centro, arriba o abajo" y ha sostenido que "la plataforma no tiene vínculos con Vox", con quién se la relacionaba.

Manuel Hernández y su plataforma no son un organismo válido para la interlocución con el Gobierno. Sin embargo, la plataforma se queja que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) "está diciendo al 85% restante de los transportistas cómo tiene que trabajar y a qué precio", el sindicato respondió a las acusaciones alegando que son una minoría, a lo que Hernández respondió "Se nos trata de minoría, aunque somos la mayoría".

Pese al acuerdo, renuncia volver a trabajar

La plataforma asegura: "Podemos aguantar el paro varios meses más", aunque durante la noche del jueves el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció un paquete de ayudas para el sector.

El Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones. Estas dos medidas supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros en el sector.

Ante este acuerdo y tras la reunión de Hernández con la ministra Raquel Sánchez, el líder del paro ha expresado ante los periodistas que los transportistas continuarán con el "paro nacional indefinido".

Manifestaba a la salida que no ha habido punto de encuentro: "No podemos pagar por trabajar". "No podemos perder más dinero, es una situación insostenible si no hay solución. Consideramos que toda ayuda al sector es buena, pero las de ayer no van a paliar la situación que el sector sufre; no cubren ni el 50% de nuestras pérdidas. Necesitamos ayudas a la altura de las circunstancias", ha añadido.

