Los transportistas descartan "totalmente" desconvocar su paro

Un centenar de camiones han recorrido este jueves el centro de Logroño para protestar contra el alza de los carburantes y los márgenes de los operadores, en una manifestación incluida en la huelga de transportistas iniciada hace once días. EFE/Raquel Manzanares

La undécima jornada de paros en el transporte discurre con manifestaciones en diversos puntos del país, y con el Gobierno y las asociaciones más representativas sentados a la mesa de negociación, aunque los convocantes de la protesta advierten de que no tienen intención alguna de desconvocarla.

Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transportes, Raquel Sánchez, llevan reunidas desde las 11.30 de este jueves con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -mayoritario- para tratar de buscar un consenso en torno a las ayudas para compensar el crecimiento de los combustibles.

En la reunión no participa la entidad convocante de los paros, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a conductores autónomos y pymes pero que no forma parte del Comité y, por lo tanto, el Gobierno no le concede legitimidad como interlocutor.

La Plataforma ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en ese encuentro, porque defiende que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella, ha dicho a Efe su presidente, Manuel Hernández, quien confía en lograr mañana una asistencia "multitudinaria" a la manifestación convocada frente a la sede del Ministerio de Transportes.

Socios de las patronales Fenadisamer, Fetrans y Feintra, que forman parte del CNTC, se han alineado con el paro convocado por la Plataforma.

La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera se ha sumado este jueves al paro de transportistas de mercancías.

El secretario general de CETM -la patronal mayoritaria en el ámbito de las mercancías-, José María Quijano, ha defendido que la mejor forma de ayudar al sector ahora mismo es mediante "ayudas directas a las empresas" con un plazo de meses por determinar, y no mediante la rebaja de los impuestos que gravan el carburante.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), patronal que reúne a 54 asociaciones del sector, ha animado este jueves a alcanzar un acuerdo que permita poner fin al paro, que cuesta cada día 100 millones a la cadena alimentaria y pone "en cuestión" 100.000 empleos en todo el país, según su presidente Mauricio García de Quevedo.

Los mercas al 80-85% de su actividad habitual

En los mercados mayoristas, la situación en Mercabarna se mantiene estable, con un abastecimiento del 85% del pescado habitual y casi la totalidad de hortalizas y frutas. El 20% de género que falta corresponde a pescado del mediterráneo, como las sardinas, la dorada salvaje o la lubina, una situación que prevén se estabilice con el fin de la huelga de los pesqueros anunciada hoy.

En Mercamadrid, la entrada de mercancías ha sido del 80%, un porcentaje inferior al de una semana normal de marzo, si bien supone una mejoría respecto a la semana anterior.

Fuentes de este merca han indicado que se "mantiene la dificultad para la salida de mercancías hacia otras zonas del país, lo que compromete la llegada de algunos productos a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía y Canarias".

Los puertos, a tope de capacidad

En el puerto de Barcelona, las terminales están "a tope de su capacidad", según su presidente, Damiá Calvet, que advierte de que, de seguir así tendrán que parar la actividad. Según sus datos, el movimiento de camiones diarios de ayer miércoles en el puerto estuvo entre el 15 y el 20% de la actividad habitual.

Calvet y los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras, Bilbao y Valencia han considerado "crítica" la situación que se vive en los puertos españoles y han apelado a que la reunión de este jueves concluya con acuerdos concretos.

Manifestaciones

En Barcelona, algo más de un centenar de transportistas convocados por la Plataforma se han concentrado en la Zona Franca y han cortado por segundo día consecutivo la circulación en la Ronda Litoral.

Además, alrededor de 350 transportistas de contenedores, según datos de la Guardia Urbana, se han concentrado en la capital catalana convocados por la Asociación de Transportistas del Puerto de Barcelona (Sintraport) y la Asociación de Auto-patronos y Empresarios de Transporte de Contenedores y Afines por carretera de la provincia de Barcelona (Transcont). Ha habido problemas de tráfico a lo largo de la mañana en Via Laietana.

En Cádiz, cerca de 400 vehículos -321 camiones, 50 tractores y tres taxis- han participado en la marcha lenta que recorre carreteras de la Bahía, entre Chiclana y Jerez.

En Lugo, unos mil transportistas y ganaderos, vestidos con chalecos amarillos, se han manifestado a pie por las calles de la ciudad después de concentrarse en el polígono industrial de As Gándaras.

Casi 70 detenidos

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha urgido al Gobierno, del que ha criticado su "falta de liderazgo", a tomar decisiones "hoy mismo" para reducir el precio de los carburantes y la energía, ya sea mediante subvenciones o reducciones de impuestos, para evitar "una explosión social de graves consecuencias".

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 67 personas e investigado o denunciado a otras 558 en los incidentes registrados desde el inicio de la huelga de transporte el pasado día 14 hasta la mañana de este jueves.

Además, han escoltado a 6.969 convoyes de camiones, ha informado el Ministerio del Interior.

Noticias relacionadas