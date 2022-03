Los transportistas que agitan los paros amenazan con mantenerlos aunque haya acuerdo con el Gobierno

Las ministras de Asuntos Económicos, de Transportes y de Hacienda están reunidas con las asociaciones mayoritarias del sector para concretar medidas para bajar el gasóleo, pero no con la plataforma convocante de las movilizaciones.

Una protesta de camioneros provoca retenciones en la ronda sur de Valencia. / ANA ESCOBAR / EFE

Mientras el Gobierno se reúne con las asociaciones mayoritarias de los transportistas, la plataforma convocante del paro del transporte de mercancías descarta "totalmente" desconvocarlo. El objetivo es mantener la movilización pase lo que pase en el encuentro que mantienen el Ejecutivo y las patronales más representativas del sector, al considerar que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.

“Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro”, ha advertido el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que no ha sido convocado al encuentro que mantiene este jueves el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde el Gobierno se ha venido rechazando reunirse con los convocantes de los paros, a los que tacha de “ultras” y denuncia los actos violentos provocados para evitar que otros camioneros siguieran trabajando.

"Vamos a seguir con nuestros camiones parados a la espera de que se dignen a llamarnos", sentencia el dirigente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte en un vídeo colgado en Facebook. "Hoy van a salir un con una acuerdo de esa reunión, pero no va a dar lugar a desconvocar este paro".

Hernández advierte de que los transportistas que secundan los paros no reclaman "ni subvenciones ni limosnas", en alusión al plan de bonificaciones por 500 millones de euros que plantea conceder el Gobierno para paliar la subida del precio de los combustibles, informa Efe. La Plataforma denuncia que en el encuentro que ha arrancado este jueves entre el Gobierno y el "no se está negociando" el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el "abuso" de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.

