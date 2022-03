La inflación, paso a paso: los supermercados suben 10 céntimos la leche y a los ganaderos solo llegan 4

El litro de leche de marca blanca ha subido un 17% en menos de seis meses

Los supermercados se siguen unos a otros y suben el precio con un día de diferencia

"La industria no es la que se lleva la pasta. Se la lleva la distribución", aprecia un agricultor gallego

El litro de leche entera está a 69 céntimos / EPC

Un litro de leche de marca blanca costaba a principios de septiembre entre 57 y 59 céntimos de euro.

Para comprobarlo no hace falta acudir a sofisticadas herramientas de medición: basta repasar las noticias de la época, que en agosto recogieron que Mercadona subiría el precio a 60 céntimos para atajar las protestas de los ganaderos.

Como Mercadona es la cadena líder en España, con un 25% de cuota de mercado, los ganaderos pusieron el foco en ella y celebraron su decisión.

Sus costes de producción ya habían subido —por la alimentación de las vacas, el pienso— y llevaban semanas intentando que la industria, el eslabón de la cadena que intermedia entre ellos y los supermercados, les pagara tres céntimos más por litro.

Si Mercadona subía el precio, la industria pagaría más y el resto de la distribución iría detrás.

Y eso fue lo que pasó.

Pero la subida no se ha quedado ahí. Como se puede observar en el gráfico anterior, elaborado con datos del portal DataMarket y de Graphext, que rastrean a diario las webs de los supermercados, las empresas han ido subiendo escalonadamente el precio del cartón de leche. Lo hacen siguiéndose entre ellas, a veces de un día para otro.

El resultado para el consumidor es el mismo: la leche de marca blanca es hoy diez céntimos más cara que hace seis meses. En este momento se sitúa entre los 67 y 69 céntimos el litro, lo que supone aumentos de hasta el 17%.

No solo es así en Mercadona, Carrefour y DIA, también en otros supermercados importantes como Lidl, Eroski y Auchan, según ha comprobado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en sus tiendas web.

"Mercadona tiene un papel preponderante y todas las distribuidoras la miran, si bien esta vez se han ido turnando. Primero subió el precio Mercadona y después DIA", dice Román Santalla, secretario de ganadería de la organización agraria UPA. "Nosotros controlamos los pasos que van dando. Lo sube uno y el resto va detrás".

¿Cuánto llega a los ganaderos?

La leche de marca blanca es uno de esos 'productos reclamo' con el que los supermercados libran a diario su particular guerra de precios. Los ganaderos llevan años denunciando que en España se paga muy barata la leche en origen, lo que les obliga a vender por debajo de coste y lastra la rentabilidad de sus explotaciones.

No es casualidad, por tanto, que cada día cierren dos granjas de vacas lecheras en nuestro país. En febrero de 2021 realizaron entregas de leche 12.033 ganaderos: un año después, solo son 11.322, según el el Ministerio de Agricultura.

La modificación de la ley de la cadena alimentaria y la prohibición de la venta a pérdidas (ningún eslabón, salvo el supermercado, puede vender por debajo del coste de producción) llegaron para evitar este problema. Eso significa que, si los costes del ganadero suben, la industria deberá pagarle más por cada litro, lo que en última instancia podría repercutirse al consumidor.

La leche ha subido diez céntimos en el lineal. ¿Cuántos de esos céntimos llegan al ganadero?

"Ha podido subir unos cinco céntimos desde el verano pasado. En aquel momento debía estar en 33 y ahora en torno a 38. Nos repercute, pero no nos ayuda: estamos igual de mal porque nuestros costes ahora están en 43 céntimos por la subida del pienso, el abono y el gasóil", sostiene un ganadero gallego que prefiere no dar su nombre. "Algunos proveedores han ido subiendo los precios, incluso con el contrato cerrado. Otros no se mueven, les cuesta mucho tirar para arriba. Yo ahora estoy negociando el nuevo contrato y me ofrecen 41 céntimos, pero creo que tendríamos que irnos a 45 para ser rentables".

Para comprobar la subida media en España acudimos a los datos de entregas del Ministerio de Agricultura, cuyo último informe (el mismo que refleja el cierre de explotaciones ganaderas) es de enero.

En julio, los ganaderos cobraron una media de 33 céntimos por litro de leche. En enero, 37. El precio ha subido una media de cuatro céntimos por litro, un 10,4%. Es una subida inferior a la aplicada por los supermercados en los lineales.

¿Dónde han ido los seis céntimos restantes?

Desde una de las patronales de la distribución, Anged, que representa a Alcampo, Carrefour y Eroski, recalcan que los precios de los productos dependen de cada empresa y que "los márgenes de nuestro sector son estrechos".

En cualquier caso, continúan, la subida de precios en la industria de la alimentación está siendo superior a la de la alimentación en sí. Ambos datos los mide el Instituto Nacional de Estadística mediante el IPRI (precios industriales) y el IPC (precios al consumo). El IPRI de la alimentación fue de un 10,5% interanual en febrero, mientras que el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas se quedó en un 5,6%.

"Continúan los efectos distorsionadores de la cadena de suministros en producción y transportes, que han trasladado a precios los costes de materias primas y energía", dicen desde Anged. Pero "la distribución está conteniendo parte de la subida de costes que ya repercute la industria en sus precios".

Es decir que, en opinión de una de las patronales, la mayor parte de esos seis céntimos quedan en la industria, cuyos costes también han subido por el alza de la energía, mientras los supermercados estrechan sus márgenes.

El ganadero gallego consultado tiene una opinión distinta. "La industria no es la que se lleva la pasta. Se la lleva la distribución. A la industria, en su momento, se le hizo muy cómodo que la distribución dijese: envásame leche a mí y te la pago a tal precio. Es la distribución la que marca", sostiene.

En el sector lácteo, las principales industrias son Lactalis Puleva (fabrica la marca blanca de Carrefour), Capsa, Iparlat y Covap (la de Mercadona) y Pascual.

De hecho, en el informe de la cadena de valor de la leche —un estudio detalladísimo encargado por el Ministerio de Agricultura y corroborado por todos los agentes de la cadena que sirve de referencia al sector— se apunta que los márgenes de la distribución son los más altos: hasta tres céntimos por litro, frente a la industria (un céntimo) y los productores (0,4 céntimos).

"Los cuatro o cinco céntimos más que cobramos ahora por litro no son para aumentar nuestro margen. Yo no gano más, gano menos de lo que ganaba hace un año", continúa este ganadero, que recalca que la previsión de subida de costes es muy elevada, hasta 45 céntimos por litro en los meses venideros. "Mantengo la explotación con créditos y vivo con ingresos ajenos a ella. El día que no pueda más, cerraré".

Desde la Unión de Pequeños Agricultores añaden que, ante tal escalada de precios en el campo, la ley de la cadena alimentaria "ayuda, aunque sigue siendo insuficiente".

"La visión de la distribución ha cambiado sensiblemente y la formación de precios ya no se hace tanto hacia atrás. Pero siguen siendo operadores muy poderosos capaces de marcar el precio del mercado", concluye su secretario de ganadería. "Lo que hay que hacer si la ley no se cumple es denunciarlo en la Agencia de Información y Calidad Alimentarios (AICA). Y si hay indicios de incumplimiento, hacer público que se inicia la inspección, no esperar hasta el final".

