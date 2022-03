Del "hay de todo" al "no queda" de leche, harina y aceite desde hace una semana: "La gente está comprando como loca"

El temor al desabastecimiento por el paro de los transportistas y la guerra de Ucrania dispara el consumo un 23% en la última semana

Muchos supermercados de Madrid no tienen leche ni harina, y empiezan a escasear los arroces, las pastas y las legumbres; en otros, hay de todo

En algunos supermercados se ponen alarmas a las botellas de aceite de oliva: "Es para evitar que se roben"

6 Se lee en minutos R. Bécares / R. Bernardo / D. L. Frías / A. Plaza



La palabra más repetida en los supermercados de toda es España es "joder". Joder, falta esto. Joder falta la otro. La huelga de los transportistas, que ya cumple una semana, y el temor al desabastecimiento de determinados productos por la guerra de Ucrania -en el caso del aceite de girasol, por ejemplo-, mantiene determinados lineales de supermercados de Madrid vacíos.

En un recorrido este martes por varios establecimientos de diferentes cadenas repartidos por toda la comunidad, la fotografía que se captura es dispar. No hay un patrón común. De hecho, supermercados de la misma empresa pueden o no tener productos concretos, como la leche, dependiendo del barrio donde se ubican.

Mientras algunos supermercados tienen de todo, en otros empieza incluso a agotarse hasta el caldo de la sopa o las legumbres.

"Aquí no tenemos ya nada de leche, sólo queda algo de Puleva, pero del resto llevamos días sin recibir. Vamos mal", afirma un empleado del Dia del Paseo de Extremadura (distrito Latina), donde en los estantes de lácteos sólo hay leches de sojas o de arroz.

En la estantería de aceites faltan los de girasol "desde hace dos semanas", y a los de oliva, cuyo precios se han llegado a disparar a los seis euros, se les han puesto alarma de seguridad, como a los vinos más caros.

"Cuando sube el precio se les pone. Es para evitar que se roben, que en este Dia hay bastante robo", concede el trabajador. Muchos estantes del aceite comienzan también a vaciarse.

Estante de las harinas vacío en el Carrefour Market del Alto de Extremadura. / R. B.

En el Plaza de Dia de General Ricardos (distrito Carabanchel), sin embargo, no tienen todavía un problema grave con los lácteos. "Hay leche todavía, aunque faltan ya de algunas marcas", señala una trabajadora del enorme establecimiento, que tampoco tiene arroz largo, sólo el redondo. "El largo, que es el que más se vende, llevamos tiempo sin tener".

Una situación bien distinta viven los clientes del Carrefour del Alto de Extremadura, que viven en una sorpresa continua. "¿No queda nada de harina?", pregunta una clienta frente al lineal de las harinas, completamente vacío y donde un cartel advertía ayer de que solo se podían llevar tres paquetes por persona.

"¡Joder, es que tampoco hay caldo de pollo!", exclama una joven pareja al pasar por las estanterías de los caldos. En este supermercado tampoco hay arroces de ningún tipo ni los socorridos botes de legumbres cocidas, y también faltan los paquetes del papel de cocina y algunos tipos de pasta.

Donde no parece haber problema, como en el resto de supermercados que ha visitado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es con las verduras y las frutas, de las que parece que hay género de sobra por ahora.

De hecho, la gran plataforma de distribución de la región, Mercamadrid, ha desarrollado su actividad el martes por la mañana al 90% de lo habitual, no como en otras comunidades, como en Mercasturias, donde faltaba mucho género en el sector hortofrutícola, tal y como reveló este periódico.

Sí se ha constatado en el gran mercado mayorista de Madrid, sin embargo, que hay cierta dificultad en la reexpedición de productos a otras zonas del país.

Hay localidades, como San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, donde conseguir leche este inicio de semana era casi misión imposible. Ni en el Mercadona de Avenida de la Sierra, ni en el Opencor de la Calle Camilo José Cela ni en el Ahorramas de Tempranales.

"Mira, yo me hice la ruta el fin de semana y alucinas", comenta Daniel, que tiene un negocio de hostelería en el centro de Madrid. "No quedaba leche ni en el Macro", aprecia el empresario, que tras encontrar lácteos en un supermercado hizo gran acopio para no quedarse sin existencias en el caso de que la huelga de transportistas se enquiste.

Botellas de aceite de oliva con alarma de seguridad en el Dia de Paseo de Extremadura. / R. B.

En el supermercado Lidl de Guindalera, en el distrito de Salamanca, el lineal de la leche era un erial por la mañana, pero por la tarde los trabajadores habían repuesto algunos paquetes.

En el Mercadona de Pirámides, pegado a Madrid Río, y que tiene dos plantas, la sensación que se vivía ayer era de normalidad. "Tenemos de todo, la verdad, y si algo se agota algún día es porque a la gente le entra la histeria, pero al día siguiente vuelve a haber", señala un reponedor. "Aquí tienen todo tipo de leches por ahora", apreciaba un matrimonio mayor mientras cargaba el coche.

En el Mercadona de otro punto de Madrid -Conde de Casal-, sin embargo, la estampa era muy distinta en el lineal de los lácteos. "La gente se está volviendo loca a comprar, vuelva usted mañana", trataba de explicarle un empleado a una clienta sorprendida al ver que no había ni un cartón disponible.

Entretanto, en el Supercor de Pirámides solo "quedan solo las leches desnatada y semidesnatada", explicaba un empleado. "Arroces hay todavía, pero empiezan a escasear las legumbres", señalaba mientras por detrás otra trabajadora se llevaba un pack de seis paquetes de leche Pascual al vestuario de empleados. No fuera a ser.

La situación del desabastecimiento se está complicando tanto que el gigante mundial de la distribución Amazon ha situado un banner en su web informando de que "la disponibilidad en algunas categorías de productos puede ser limitada". El desabastecimiento general está empezando a afectar a Amazon Fresh y Supermercados DIA, los dos canales de distribución de alimentos y productos de supermercado de la multinacional estadounidense.

Estantes de la leche vacíos en el Carrefour Market del Alto de Extremadura. / R. B.

Ante el agravamiento del paro del transporte, las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo -AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB- alertaron ayer de que la situación ya es "insostenible" e "instaron a acabar inmediatamente" con un conflicto que está teniendo "elevados costes" para la economía y el conjunto de la sociedad.

En ese sentido, desde los colectivos advirtieron que el conflicto amenaza ya la producción y peligran más de 100.000 puestos de trabajo. "Numerosas empresas y cooperativas han interrumpido sus procesos de fabricación y se ven obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro", subrayaban en un comunicado conjunto.

En este contexto, a lo que se debe añadir la solidaridad con el pueblo ucraniano, que hace que los españoles compren más comestibles para enviar hacia ese país, ha disparado el gran consumo de los hogares un 23%, con crecimientos del 289% en el caso de los aceites, según los datos facilitados este lunes por la consultora NielsenIQ.

En concreto, las ventas de los supermercados e hipermercados en la semana 10, la que va desde el lunes 7 al domingo 13 de marzo, se elevaron este 23%, una cifra muy superior al 6% de crecimiento de media de las semanas anteriores.

Noticias relacionadas