La plataforma de transportistas convocante rechaza el acuerdo con el Gobierno y continuará con el paro indefinido

Dos mujeres apoyan a los camiones que circulan en una marcha por la avenida de Lugo, en el centro de Santiago de Compostela, durante el octavo día de paro indefinido en el sector del transporte, a 21 de marzo de 2022. / Álvaro Ballesteros / Europa Press

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que desde hace ocho días azota a la cadena de suministro española, pese al ofrecimiento del Gobierno de una bonificación del precio del gasóleo profesional de alrededor de 500 millones de euros.

"Mientras (el Ministerio de Transportes) no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández tras el fin de la reunión entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Ha insistido en acusar al Gobierno a través de las redes sociales de sentarse a negociar con "las personas equivocadas", ya que las negociaciones han sido con el CNTC, el interlocutor del sector con el Gobierno e integrado por grandes patronales, en el que la Plataforma dice no sentirse representado.

"Estamos fuertes, firmes y concienciados. No tenemos ninguna prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajáramos", ha advertido esta plataforma.

En declaraciones tras la reunión, el presidente del CNTC, Carmelo González, ha asegurado que las medidas pactadas con el Gobierno solucionan una "parte" de sus reivindicaciones, aunque podrían haber pedido "mucho más", pero ha querido poner en valor la actitud del Gobierno por entender "las circunstancias del momento".

En este sentido, defiende que las propuestas del Ejecutivo son "hechos y medidas concretas" que entrarán en vigor a partir del 1 de abril, al igual que en el resto de países del entorno. "En este momento estamos viviendo situaciones excepcionales que requieren acciones y medidas excepcionales", ha explicado González.

"Otras motivaciones"

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha considerado que, tras el acuerdo, ya no hay motivos para mantener la huelga que desde hace una semana afecta principalmente a la industria alimentaria. De esta forma, ha defendido que si el paro se mantiene será por motivaciones de otro tipo, puesto que entiende que se han atendido las reclamaciones de los convocantes.

Los convocantes son la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, una agrupación de autónomos y pymes del sector que asegura representar al 85% de las empresas del sector y que dice no sentirse representada por el CNTC, el órgano que hace las veces de interlocutor con el Gobierno.

