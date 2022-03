Garamendi: "Los empresarios vamos a levantar el país a pesar de las circunstancias"

El jefe de los patronos participa en la clausura de la asamblea general de Cedelco, que ratifica como nuevo presidente de la organización ilicitana a Salvador Pérez

Salvador Navarro, Carolina Pascual, Salvador Pérez, Antonio Garamendi, Ximo Puig, Carlos Mazón y Joaquín Pérez.

María Pomares / M. A. Rives



El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) celebró este jueves su IV aniversario en IFA. Lo hizo tras el parón derivado de las restricciones impuestas por el covid, con un acto que contó con 340 personas, entre representantes económicos, políticos y sociales, y con el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, como invitado de excepción, junto al jefe del Consell, Ximo Puig; el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; o el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Todo, a la sazón, coincidiendo con las primeras elecciones para renovar los órganos directivos de la organización, en el marco de una asamblea general que ratificó a Salvador Pérez, presidente de Grupo Soledad, como nuevo presidente de Cedelco. Toma así el relevo a su hermano, Joaquín Pérez, que el pasado mes de enero se ponía al frente de CEV Alicante, sustituyendo a Perfecto Palacio.

En este contexto, como era previsible, la situación económica, especialmente afectada por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, estuvo muy presente, pero lejos del catastrofismo, Garamendi apostó por lanzar un mensaje optimista y se mostró convencido de que «España va a ir bien porque estamos los empresarios y empresarias que vamos a levantar el país pese a las circunstancias».

El líder de la CEOE puso el acento en la necesidad de apoyar al país afectado por la guerra y, al mismo tiempo, adoptar decisiones para combatir las derivadas del conflicto armado. Subrayó que "el precio de la energía es un mercado marginal, y el gas es el que marca el precio"; un argumento que le sirvió para reivindicar lo que están haciendo otros países con la energía nuclear, hasta el punto de que recordó que hasta la UE la considera energía verde.

"Condenamos la agresión de Ucrania. No vale el no a la guerra. Esto no es concurso de misses. Hay que ponerse del lado de los buenos", defendió Garamendi, quien recalcó que esta es "una guerra que es nuestra y nos está afectando". Es por ello que el líder de la CEOE señaló que "hay que estar a favor de la libertad y de la defensa del pueblo de Ucrania", y aseguró que la patronal que encabeza colaborará con el Gobierno en la acogida de refugiados.

Añadió que también está la libertad de los que quieren trabajar, en alusión a los paros protagonizados por sectores minoritarios en el transporte. "Es una falta de responsabilidad tremenda. Sólo nos faltaba que todavía paremos el país", censuró.

Garamendi consideró que ser presidente de la CEOE "no es poder, es servicio" y destacó la importancia de la unidad empresarial mientras puso en valor asimismo la responsabilidad de los sindicatos. "Hemos trabajado juntos", dijo refiriéndose especialmente a los ERTE y los acuerdos alcanzados durante lo más duro de la pandemia.

"En la reforma laboral estuvimos nueve meses hablando y no fue un camino de rosas, pero se logró", añadió. Subrayó, de igual forma, que la confederación que preside mantiene una relación permanente con el Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y que mantienen igualmente lealtad institucional con la corona, "que marca la estabilidad".

Puig: "La guerra nos va a costar"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, puso el acento en la necesidad de rubricar un gran acuerdo de país para poder salir del complicado momento que se atraviesa por el conflicto bélico. "Sabemos que esta guerra nos va a costar, pero los valores son fundamentales y los empresarios saben de valores", destacó.

El jefe del Consell agradeció el papel de la CEOE para llegar a grandes acuerdos y dijo que "una sociedad democrática y avanzada es una sociedad que está vertebrada". Para Puig, si algo se ha demostrado en este tiempo es que «nuestro destino se llama Europa» y reivindicó que ahora tiene que salir un mensaje claro de la UE con relación a la reducción de los precios energéticos.

