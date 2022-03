Ucrania conecta con éxito su red eléctrica con la de la UE para evitar apagones en plena guerra

Ucrania y Moldavia han sincronizado con éxito su sistema eléctrico a la red europea, según ha informado en un comunicado Entso-e, la asociación que integra a los transportistas y operadoras de los sistemas eléctricos europeos, entre los que se encuentra la española Red Eléctrica. Ambos solicitaron esta medida de emergencia para garantizar su suministro después de que Rusia les cortara el flujo energético tras el inicio de la guerra.

"Los sistemas energéticos ucraniano y europeo ya están funcionando sincronizados", ha señalado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un comunicado en el que ha incidido en que Rusia trató de colapsar el sistema eléctrico ucraniano bombardeando plantas nucleares, plantas térmicas y el tendido eléctrico, según recoge Europa Press.

Los transportistas y operadoras de los sistemas eléctricos (TSO en la jerga eléctrica) europeos recibieron los días 27 y 28 de febrero la solicitud de Ucrania y Moldavia para esta sincronización de emergencia. El 11 de marzo, se concluyeron que se cumplían las condiciones y este miércoles, 16 de marzo, completaron el proceso que garantiza la estabilidad de la red eléctrica a ambos países.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!