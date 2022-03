Las eléctricas presionan para intervenir el mercado del gas y no sólo el de la luz

Las compañías eléctricas defienden topar el precio de todo el gas en el mercado mayorista y no sólo tomar medidas para el gas que se usa para producir electricidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se saludan en el Congreso. / Efe

La Comisión Europea y los países miembros de la UE preparan medidas extraordinarias para intentar frenar la crisis de precios provocada por las subidas desorbitadas de los mercados de la energía, que se han agravado desde el inicio de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania. Con los mercados en máxima tensión, Bruselas ha acabado por admitir que son necesarias medidas extraordinarias que hasta ahora había venido descartando.

Tras meses rechazando de plano medidas drásticas para intervenir los mercados de luz y gas, e incluso menospreciando las propuestas en este sentido encabezadas por el Gobierno de España, Bruselas ha dado un giro total a su postura y, a falta de que se concrete su propuesta en un par de semanas, ahora acepta poner precios máximos a los mercados de la electricidad y del gas, y también reducir los beneficios extra que están obteniendo algunas energéticas por las subidas.

El objetivo fundamental de las medidas que permitirá la Comisión Europea y que deberán concretar los Gobiernos nacionales es evitar que la subida desorbitada del precio del gas contamine el mercado de la electricidad e impulse nuevas subidas. Para ello, se pueden intentar tomar medidas directamente sobre el mercado eléctrico para contener el precio o aplicarlas sobre el funcionamiento del mercado del gas para que su efecto se traslade la luz.

Desde el sector eléctrico español ya se ha empezado a meter presión al Gobierno para que intervenga el mercado mayorista de gas y no sólo el mercado eléctrico. El problema no es el mercado eléctrico, que está funcionando bien a las señales de precios que se están producido en la actual situación. El problema es el mercado del gas”, apuntan fuentes del sector eléctrico. “Si la UE y el Gobiernos se van a lanzar a intervenir mercados, lo suyo es intervenir el gas. Todo el gas, no sólo el que se utiliza para generar electricidad”.

EL GOBIERNO ESTUDIA TODAS LAS OPCIONES

La opción por la que apuestan las grandes eléctricas pasa por establecer un tope en el precio del mercado mayorista del gas (que en las últimas semanas ha marcado máximos históricos, aunque en los últimos días se ha relajado), y con ello ya se beneficiarían todos los sectores consumidores de gas y también serviría para contener el precio del mercado de la electricidad.

Otras alternativas que estudian los diferentes estados miembros para contener la ola de subidas de la luz pasaría por fijar un tope al precio del mercado mayorista de la electricidad o al menos limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Pero las compañías eléctricas consideran que estas opciones son menos eficientes, porque el verdadero problema que lo contamina todo es el precio del gas.

Desde el Gobierno se insiste en que se va a “desacoplar” el precio del gas y el de la electricidad, pero de momento se mantienen todas las opciones abiertas. “Estamos analizando distintas cosas (…) Puede ser que pongamos un precio máximo al mercado eléctrico. Puede ser que pongamos un precio máximo al gas natural cuando vaya a hacer ofertas al mercado eléctrico. Y puede ser que saquemos definitivamente el gas del mercado eléctrico y se construya un sistema mucho más complicado en el que cada tecnología se retribuye con arreglo a sus costes y rentabilidad. Se están evaluando las distintas alternativas, pero la verdad es que cuanto más sencilla sea, mejor”, apuntaba la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista publicada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Según las estimaciones que manejan las eléctricas, si se estableciera un precio máximo del gas en el entorno de los 80 euros por megavatio hora (MWh) se garantizaría que el mercado eléctrico se quedaría en los 180 euros/MWh. Cotizaciones que son muy superiores para los precios que se registraban hace un año y a las medidas de ejercicios anteriores, pero que serviría para alejarse de los máximos de las últimas semanas cerca de los 250 euros del gas natural en el mercado europeo o de los 544 euros para la electricidad.

SIN ESPERAR A LA UE

El Gobierno ha venido confirmando que su preferencia es que se lance una acción coordinada por la Unión Europea, para que todos los estados miembros adopten a la vez medidas para contener los precios energéticos. Pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez también se advierte de que, si hay retrasos en la toma de decisiones en la UE, España actuará sin esperar las decisiones comunitarias para paliar el golpe de las subidas para los consumidores y la industria.

Desde el sector eléctrico se alerta de que adoptar medidas de manera unilateral supondría una sacudida al mercado eléctrico de consecuencias inciertas. Las compañías energéticas auguran que una consecuencia más que probable de que España actúe en solitario sería que se elevarían las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal, que buscarían aprovecharse de los menores precios conseguidos por las medidas anticipadas en el mercado español. Y, con ello, los consumidores españoles financiarían eventuales compensaciones a las compañías afectadas por las medidas (singularmente, las empresas que producen electricidad con centrales de gas) mientras que los consumidores franceses o portugueses se beneficiarían del menor precio de la electricidad.

