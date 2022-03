¿Cuáles son los requisitos para conseguir el bono joven para el alquiler de 250 euros?

Vivienda en alquiler. / EUROPA PRESS

El pasado mes de octubre el Gobierno aprobó una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos Generales de Estado del 2022 para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler y, de esta forma, fomentar su emancipación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en la rueda de prensa conjunta con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el bono joven al alquiler, de 250 euros, para personas de entre 18 y 35 años.

El bono joven, que tiene como finalidad favorecer la emancipación de los jóvenes y facilitar el alquiler de viviendas, recibe el visto bueno del Consejo de Ministros el mismo día en el que se da luz verde al Plan Estatal de Vivienda y a la Ley de Arquitectura y de Calidad de la Vivienda. Estos son los requisitos para conseguirlo.

¿Quién se puede beneficiar de esta ayuda y qué cantidad percibirá?

Se pueden beneficiar de esta ayuda los jóvenes de 18 a 35 años con un contrato de trabajo que no le genere más de 24.318,84 euros anuales, es decir, el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por otra parte, la cantidad máxima que percibirán es de 250 euros mensuales durante dos años, y la cantidad a recibir depende de los ingresos de cada una de las personas solicitantes. El Ejecutivo estima que se beneficiarán unos 70.000 jóvenes, aproximadamente.

¿Solo se podrá recibir una ayuda por cada contrato de alquiler?

Esta pregunta se la han formulado muchas de las personas que comparten piso. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Raquel Sánchez, fue muy clara al respecto: las ayudas de destinarán a cada individuo y no a cada contrato de alquiler. Por tanto, todas las personas que cumplan los requisitos pueden beneficiarse y puede darse el caso que varias personas que convivan en una misma vivienda obtengan la ayuda. No obstante, la suma de la cuantía total no puede superar el precio del alquiler.

¿Es compatible con otras ayudas?

El Bono Joven para el alquiler no es compatible con otras ayudas destinadas a pagar el alquiler de las administraciones autonómicas o locales y no se podrá recibir durante más de dos años. Sin embargo, sí que pueden percibir la subvención las personas que estén recibiendo pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Existe algún límite en el precio del alquiler?

El Gobierno quiere evitar que esta ayuda contribuya a que el precio del alquiler continúe subiendo. Por lo tanto, uno de los requisitos que se les exige a las personas que soliciten la ayuda es que el precio máximo del alquiler no supere, por norma general, los 600 euros. No obstante, las autonomías que se acojan a esta medida -las comunidades pueden negarse a aplicarla, ya que son ellas las que la gestionan- pueden aumentar la cuantía del alquiler de un inmueble hasta los 900 euros, algo a lo que, aparentemente, se podrían acoger las regiones en las que existen zonas de alquiler tensionadas, como la Comunidad de Madrid o Cataluña.

