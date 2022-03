Las mujeres rozan el 34% en los consejos de administración del Ibex pero no llegan al 19% en los comités de dirección

Atrevia e IESE han elaborado el informe ’Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas’.

Las mujeres copan el 33,94% (frente al 30% de 2020) de los consejos de administración de las grandes empresas españolas que forman parte del Ibex 35, pero al poner el foco en los órganos de poder efectivo, la representación femenina en los comités de dirección de estas empresas desciende hasta el 18,32%, según el X Informe 'Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas', elaborado por Atrevia e IESE. Aunque peor es el caso del resto de empresas del mercado continuo, que no forman parte del selectivo, pues suman un 25,8% de consejeras en total (frente al 22,9% de 2020). Es decir, la media de representación femenina en las empresas cotizadas españolas es del 28,72%, por debajo del 30% recomendado por la CNMV para 2020.

Más lejos aún de la recomendación de la CNMV de alcanzar el 40% este año, que no alcanzarán ni siquiera las empresas del selectivo que son las que llevan el timón de la paridad. Y eso que de las 122 empresas cotizadas que hay en España, 22 alcanzan ya ese umbral del 40% (8 de ellas del Ibex), sin embargo, 9 compañías siguen sin tener ni una sola consejera (NH Hoteles, Urbas, Nextil, Nueva Pescanova, NYESA Valores Corporación, Libertas 10, Borges Agricultural & Industrial Nuts, Berkerly Energía y Abengoa). De estas forma, al ritmo actual de progresión (+2,94%) se alcanzaría la paridad del 30% en 2023 y las empresas fuera del selectivo incluso se demorarían hasta 2024. En el caso del Ibex-35 haría falta que las firmas incorporaran una mujer más para conseguir el objetivo del 40%. "Posible es todo, pero ahora mismo factible no lo es porque tendrían que entrar en un año 40 mujeres de golpe. Tenemos que pensar no tanto en el número sino en la evolución", ha reconocido la profesora del IESE, Nuria Chinchilla.

Se refiere Chinchilla a que, en los últimos doce años, los consejos del Ibex han pasado de 53 consejeras a 149 y en 2020 se rompió por primera vez el techo de cristal para que todas las cotizadas del selectivo contaran, al menos, con una mujer en sus consejos, alcanzándose la media deseada de 4 consejeras por empresa. “Hemos pasado de una presencia del 12% cuando empezamos a elaborar este informe, en 2015, al 28,17% actual”, ha celebrado la vicepresidenta de Atrevia, Asun Soriano.

En el furgón de cola

Pese a que el Ibex es la locomotora de la paridad, no todas las compañías han evolucionado igual. Y todavía hay nueve empresas que no alcanzan el objetivo del 30%. Son Ferrovial, Colonial, Viscofán, Aena, Banco Sabadell, Naturgy, ACS, Solariay Fluidra. Además, en el caso de Solaria y Fluidra ambas cuentan con tan solo una consejera, si bien ambas son 'nuevas' en el selectivo, Solaria entró en 2020 y Fluidra en 2021. Curioso es el caso de Aena, que eliminó a una consejera de su lista e incluyó a un hombre en su lugar y, por tanto, baja del 33,33% de paridad en 2021 al 26,67%. Por su parte, ACS, a pesar de reducir sus consejos a 14 de 16, sigue con tres consejeras, lo que no le hace posible ser paritaria.

Las únicas compañías sin presencia femenina en sus consejos están fuera del selectivo y son NH Hoteles, Urbas, Nextil, Nueva Pescanova, NYESA Valores Corporación, Libertas 10, Borges Agricultural & Industrial Nuts, Berkerly Energía y Abengoa. Pero, además, hay otras 17 que cuentan con una sola consejera (Catalana Occidente, Talgo, D.E. Anclaje – DESA, Técnicas Reunidas, Fluidra, Airtificial Intelligent, Miquel y Costas, Neinor Homes, Azkoyen Group, Codere, Naturhouse, Arima, Laboratorios Rovi, Solaria, Montebalito, Innovative Solutions Ecosystems y CLEOP).

Noticias relacionadas