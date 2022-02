El unicornio austriaco de la educación online compra el portal catalán Tus Clases Particulares

GoStudent adquiere el grupo catalán Tus Media, dueño de TusClasesParticulares.com

Su fundador, Albert Clemente, creó la plataforma en 2007 cuando estudiaba

Ha crecido sin financiación externa hasta facturar 1,5 millones

De izquierda a derecha: Gregor Müller, COO GoStudent, Albert Clemente, CEO de TusMedia y Felix Ohswald, CEO de GoStdudent / GoStudent

La empresa de educación online GoStudent ha adquirido el grupo catalán Tus Media, creador y dueño del portal TusClasesParticulares.com y con presencia en otros doce países europeos y de América Latina.

GoStudent es una de las startups tecnológicas más valoradas de Europa y el único unicornio, o empresa valorada en más de mil millones de dólares, del continente en su sector. Fundada en Viena en 2016, la compañía abrió sede en Madrid en 2020 y ha crecido hasta el centenar de empleados desde entonces.

Tus Media, por su parte, es una vieja conocida en el mundillo de la educación. La creó el informático Albert Clemente mientras trabajaba para Schibsted, el grupo propietario de Milanuncios, Coches.net, Infojobs, Fotocasa y Habitaclia.

"Esto se remonta a 2007. Yo estaba en la facultad y quería irme a estudiar al extranjero, pero mi inglés era muy malo", recuerda en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Busqué profesores particulares en internet y como no encontraba ninguna plataforma creé una por mi cuenta. En pocas semanas se hizo viral, en poco tiempo se habían sumado 20.000 profesores y ahora ya son más de dos millones entre los distintos países".

TusClasesParticulares pone en contacto a profesores particulares con alumnos para dar clases en persona y sin cobrarles comisión. Su modelo de negocio está en la publicidad (los profesores pagan por destacar en la plataforma) y en un aula virtual paralela, ClassGap, donde las clases sí son a través de la pantalla y la empresa comisiona.

"El de profesor particular no es el típico empleo en el que alguien piense para ser de mayor. Durante muchos años ha sido no sido un sector olvidado, poco atractivo, y nosotros hemos intentado aportarles buenos servicios", sostiene el fundador, que actualmente tiene 38 años.

Clemente dejó su trabajo para dedicarse al completo a su proyecto, que creció durante más de diez años sin rondas de financiación. "Nuestra forma de crecer ha sido el bootstrapping [con recursos propios]. Siempre hemos sido rentables", añade. Solo en 2018 dejaron entrar en el accionariado al conglomerado Red Arbor —otra empresa catalana que tiene portales de empleo en todo el mundo—, que se hizo con el 20% de la empresa por medio millón de euros, valorándola así en 2,5 millones de euros.

La cifra de la venta a GoStudent no ha trascendido, si bien Clemente afirma que con el montante se podría jubilar (de momento, no lo hará). Con la entrada de los austriacos, Red Arbor sale y también se lleva su multiplicador.

Tus Media cerró 2020, el año de la pandemia, con una facturación de 1,5 millones de euros y medio centenar de empleados. El confinamiento fue un punto de inflexión importante para el sector de la educación digital.

"En los meses que estuvimos encerrados recibimos cinco veces más solicitudes de lo normal. Al principio, el sentido común me dijo: ojo, que igual lo pasamos mal. Pero aceleramos. La enseñanza online se popularizó de golpe. Antes, le preguntabas a la gente y lo veía como de segunda categoría: si no tengo más remedio... Pero durante unos meses fue la única opción y la gente lo probó", asegura.

Un sector en auge

España es uno de los países europeos con mayor demanda de clases particulares, según un informe de GoStudent en colaboración con la consultora Kantar que analizó el mercado en Alemania, Austria, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, además de nuestro país.

Casi la mitad de los niños españoles ha recibido clases particulares en algún momento de su vida, de acuerdo a este estudio. Y seis de cada diez padres afirmaron que sus hijos habían tenido problemas de aprendizaje durante la pandemia.

Estas cifras van en la línea de otros estudios elaborados a partir de datos del INE, como el recién publicado "Educación en la sombra en España: cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad" de EsadeEcPol, que refleja que el gasto de las familias en clases particulares se triplicó entre 2006 y 2017, pese a ser años de crisis económica y elevado desempleo.

Es en este contexto es en el que GoStudent —que hasta la fecha ha recaudado 590 millones de euros de financiación de inversores internacionales como SoftBank y Deutsche Telekom y está valorada en 3.000 millones— quiere expandirse en España. Su producto consiste en ofrecer clases particulares online a estudiantes a través de un modelo de suscripción.

"Es un mercado muy importante para nosotros y una pieza clave en nuestra estrategia de expansión internacional", recalca Felix Ohswald, CEO de GoStudent, a este diario. La de Tus Media es su primera adquisición en nuestro país pero no en el resto del mundo, donde ya se han hecho con la alemana SchoolFox y la británica Seneca Learning.

TusClasesParticulares y GoStudent permanecerán como productos independientes, según han asegurado ambas empresas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Tus Media continuará operando de manera independiente, con su marca y su propio equipo, desde su sede de Barcelona. Nuestro objetivo es ayudarla a crecer más rápido. Desde GoStudent también podremos aprender de ellos", añade Ohswald.

"Nuestra cuota de mercado seguramente tenga un peso muy grande en este acuerdo, y más sabiendo que España es uno de los mercados por los que más apuestan. Dentro del sector somos reconocidos", concluye Clemente. "Y desconozco cuánto pesa la base de datos, pero hemos ayudado a millones de alumnos en España durante años. Tener acceso a eso también es muy potente".

