Las claves del fondo de pensiones público: las objeciones de sindicatos y patronal

El objetivo declarado de estos fondos públicos de pensiones es que atraigan sobre todo a esos grupos que menos se han servido hasta ahora de los planes de pensiones colectivos: autónomos, empleados públicos de instituciones pequeñas y los asalariados que no están en grandes empresas. Los agentes sociales creen que sólo los autónomos cuentan con estímulos para optar por la fórmula que propone el Gobierno: a los trabajadores por cuenta propia se les ofrece la posibilidad de deducirse 4.250 euros anuales en sus aportaciones a sus propios fondos colectivos. Pero -apuntan sindicatos y empresarios- el proyecto del Gobierno no contempla ni beneficios fiscales para las empresas y trabajadores que apuesten por un fondo público mediante la negociación colectiva sectorial, y tampoco recoge habilitación presupuestaria a las administraciones para aportar a planes de pensiones por cuenta de los empleados públicos. Sin estímulos fiscales ni otros incentivos, los agentes sociales no ven atractiva estas fórmulas de ahorro diseñadas por el Gobierno.