Una empresa china proyecta en Galicia una fábrica de neumáticos de 522 millones

Plantea ocupar 240.000 metros cuadrados en As Pontes

Estima una producción anual de hasta 12 millones de unidades a partir de 2025 y la creación de 750 puestos directos

Qingdao Sentury Tire Co es una compañía china que ya cotiza en bolsa pese a sus escasos 14 años de trayectoria. Su fundador, Qin Long, ha logrado crear un imperio en este tiempo y sin moverse del camino que proyectó en el año 2007: fabricar y comercializar neumáticos low cost de alto rendimiento para competir con gigantes de la talla de Michelin, Goodyear, Continental o Sumitomo. Las marcas que comercializa no son las más conocidas fuera del mercado asiático –Sentury, Landsail, Delinte y Groundspeed–, pero aspira a cambiar esta realidad con la producción de ruedas en suelo europeo. Y ha elegido Galicia para conseguirlo.

En una comunicación remitida al parqué de Shenzhen, Sentury Tire ha detallado un complejo proyecto para la construcción de una factoría de 522,59 millones de euros. Aunque en el documento no explicita su ubicación concreta –únicamente menciona Galicia en el apartado de “localización específica”–, sí incluye una fotografía de la localidad coruñesa de As Pontes. La Xunta está al tanto de la iniciativa, a la que todavía le faltarían muchos trámites para dar por hecha su futura materialización. En todo caso, esta de Sentury sería la mayor implantación de una nueva compañía de la industria del motor en la comunidad.

La fábrica estaría capitaneada por la filial Sentury Tire Spain, constituida en Madrid el pasado mes de julio con 3.000 euros de capital social y con Warren Rudman como máximo responsable. En su red profesional Linkedin ya figura, desde noviembre, como directivo con base en Galicia. Dos de los apoderados de la mercantil (Antonio Sánchez Cerbán y Rodrigo López Checa) son abogados del despacho Uría Menéndez.

A día de hoy, el grupo asiático cuenta ya con dos factorías, en Qingdao y Rayong (Tailandia), donde fabrica 12 y 10 millones de neumáticos al año. La de As Pontes alcanzaría los volúmenes de producción de la planta china, de acuerdo a la misma documentación aportada a los inversores. El desembarco de Sentury Tire en Europa forma parte, además, de una amplia hoja de ruta denominada Estrategia 833+, que comprende la puesta en marcha de seis nuevas localizaciones industriales (2 en China, una más en Tailandia, Europa, África y Norteamérica), además de una red de centros de investigación. “Esta inversión [por la de Galicia, dice el informe] es para implementar el plan estratégico de la compañía, y de una profunda globalización”.

El equipo de Qin Long pretende disponer de un área total de 240.000 metros cuadrados, sin hacer referencia a la propiedad actual de los terrenos, y que la factoría se asentará sobre 120.000. De esos más de 522 millones de inversión, unos 477 millones se destinarán íntegramente a las obras de construcción de la planta. Pretende sufragarla con medios propios, a excepción de un préstamo a largo plazo de 100 millones de euros. Según su planning, necesitará 36 meses para levantar toda la infraestructura. En el primer año el objetivo es producir 4 millones de neumáticos, para escalar a los 9 millones de unidades en el segundo y 12 millones en el tercero. La planificación completa arrancaría en el año 2025, centrada en el segmento de turismos y camiones ligeros. “Los trabajadores de producción deben ser cualificados”, abunda Sentury Tire, que cifra en 750 los empleos directos que creará con este proyecto.

La compañía hace una extensa mención a la “buena relación” existente entre China y España, e incluso menciona unas declaraciones del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy durante una visita al país, en 2017. “Occidente está dispuesto a trabajar con China para promover el crecimiento del comercio y la inversión”. No clarifica, no obstante, los motivos que han llevado al grupo a elegir Galicia o As Pontes, más allá de enumerar las buenas conexiones portuarias peninsulares o la red de ferrocarril. En el Ministerio de Transición Ecológica figura un proyecto en la misma localidad coruñesa, pero para una central hidroeléctrica reversible de 250 megavatios (MW) y su línea de evacuación. El de Sentury Tire no consta de momento, tampoco en los organismos de evaluación ambiental de la Xunta. Entre otros, están pendientes análisis de catalogación de suelo, recursos naturales o aguas, según pudo saber FARO.

“Los competidores tienen una alta cuota de mercado internacional, y la industria de neumáticos de mi país necesita urgentemente mejorar frente a las marcas internacionales”, incide el documento enviado a la Bolsa de Shenzhen. Qin Long es ya una de las grandes fortunas de China.

La factoría que proyecta en Galicia forma parte de un plan de expansión, con el que el grupo prevé abrir más factorías en Asia, Norteamérica y África, además de centros de investigación.

El informe remitido a la Bolsa de Shenzhen no detalla la ubicación concreta de la fábrica, pero sí incluye una fotografía de As Pontes. Quiere ocupar 120.000 metros cuadrados en un terreno de unos 240.000.

Sentury Tire asegura que necesitará 750 trabajadores directos y cualificados.

