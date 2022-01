Microsoft compra el gigante de los videojuegos Activision Blizzard por 60.000 millones de euros

Terremoto en la industria de los videojuegos. Microsoft prepara la compra de Activision Blizzard, creadora de sagas tan populares como 'World of Warcraft', 'Call of Duty', 'Diablo' o 'Candy Crush', por 68.700 millones de dólares (unos 60.389 millones de euros).

El acuerdo, que aún debe cerrarse, convertiría a la multinacional tecnológica fundada por Bill Gates y Paul Allen y dirigida por Satya Nadella en propietaria de la que será la "tercera mayor empresa de videojuegos por ingresos", por detrás de la china Tencent y la japonesa Sony.

Esta es, de lejos, la mayor operación de compra realizada hasta la fecha por Microsoft, superando cuando en 2016 adquirió la red social LinkedIn por 26.000 millones de dólares (22.906 millones de euros). También es la mayor en la historia del sector, por delante de la compra de la desarrolladora Zynga por parte de la empresa Take-Two, por la que pagó 12.700 millones de dólares (11.197 millones de euros).

We are joining the @Xbox family.



Learn what this means for our iconic games and player communities: https://t.co/abPxlb37kA pic.twitter.com/Z8sVgsjScz