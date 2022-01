Calviño avanza que la valoración "preliminar" de Bruselas de la reforma laboral es positiva

La reforma laboral es bien vista por Bruselas, al menos de forma inicial. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lanzó este mensaje este lunes después de primer debate de los ministros de economía y finanzas de la Eurozona sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija los límites de déficit y deuda en que pueden incurrir los países de la Eurozona.

Calviño afirmó ante los medios que "la valoración preliminar de la Comisión Europea es positiva" y mostró su esperanza por que la norma se ratifique en las próximas semanas en el Parlamento con un amplio consenso político del que, hasta el momento, carece y se antoja complicado tras la negativa expresa del Partido Popular a refrendarla.

Pese a ello, Calviño desplegó todo un argumentario en Bruselas en defensa de la norma que, según dijo, "no es solo fruto de un amplio acuerdo con los agentes sociales, sino que recoge las recomendaciones que reiteradamente nos han venido haciendo las instituciones internacionales". Públicamente, la normal también recibió el halago del vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, que se refirió a la reforma como "un buen ejemplo de diálogo con los interlocutores sociales".

